Piden por la reincorporación de los trabajadores despedidos de Vialidad Nacional Distrito Formosa: «No sabemos las causas»

La semana pasada, en la sede de Vialidad Nacional Distrito 22°, ubicada en Pringles 1070 en la ciudad de Formosa, trabajadores de esa dependencia reclamaron por la reincorporación de compañeros que fueron despedidos. “No sabemos ni están especificadas las causas de los despidos”, expresó el delegado del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, Cristian Dionisi.

Responsabilizó al Gobierno del presidente Javier Milei por llevar adelante recortes y despidos en organismos nacionales en un plan de ajuste en el que, así como sucede en Formosa, “en todo el país hay listados de compañeros despedidos”.

En efecto, advirtió que a quienes echaron en la delegación local –hasta el momento cinco trabajadores- no se les especificaron ni las causas, ni tampoco “cómo evaluaron y eligieron a los compañeros que ya no pertenecen a la institución”.

Por ese motivo, se manifestaron frente a la sede del organismo pidiendo por la reincorporación de los despedidos, porque “hay familias atrás, hay gente que hace años viene trabajando en Vialidad, por lo que esta situación afecta a todos los compañeros de trabajo”, agregó también Zulma Ávila, delegada de UPCN en el Distrito Formosa de ese organismo nacional.

“Si bien hoy son ellos, hay una segunda y tercera etapa (de próximos despidos) –alertó-. Puede ser cualquiera de nuestros compañeros de trabajo”, en consecuencia, “solicitamos que, por favor, se los reincorpore”.

“No sabemos quiénes están en una próxima lista”, agregó, sobre ese mismo punto, Rodrigo Portillo del sindicato de trabajadores viales. “No tenemos idea”, señaló.

Además, marcó que decían que iban a ir por los “ñoquis”, cuando al contrario, “los compañeros que despiden todos los días venían a trabajar, entonces no sabemos qué parámetro tomaron”, dejó en claro.

Por otro lado, advirtieron también que en poco tiempo más las rutas nacionales se tornarán peligrosas, “debido a la falta de mantenimiento de ellas, como consecuencia de las medidas económicas de recorte y ajuste de Milei”.

Sobre ello, planteó Dionisi: “Hoy al no tener obra pública y la quita de fondos para poder realizar los trabajos en las rutas, es cuestión de tiempo para que la gente note lo peligroso que será transitar”, por “el pasto más alto, los baches y demás problemas que acarrean estas decisiones que, en definitiva, dificultan la circulación”, aseveró.

Luego, avanzó en señalar que en Vialidad Nacional en el Distrito Formosa “somos 97 personas las que les ponen en el pecho a lo que hacen, teniendo una extensión extremadamente grande, por tanto, sin apoyo nacional, resulta poco probable que se llegue a cumplir con los trabajos”.

Por consiguiente, infirió que “con el pasar del tiempo se va a notar la falencia en las rutas nacionales de la provincia”, producto de lo que “es la falta de inversión, equipamiento y personal”, ya que “por más que digan que sobramos, al contrario, falta gente, porque es mucho lo que se tiene que hacer”, lamentó Dionisi finalmente.