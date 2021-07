Piden que comercios cumplan con la Ley de Góndolas y ofrezcan productos formoseños

Compartir

La Defensoría del Pueblo de Formosa solicitó que supermercados, comercios y diversos locales cumplan con la Ley de Góndolas y ofrezcan verduras, frutas, huevos y carnes producidos en Formosa.

Desde el organismo recordaron que “los precios mundiales de los alimentos cayeron en junio por primera vez en 12 meses, por la baja de los aceites vegetales, los cereales y los productos lácteos, en tanto en la Argentina continúan subiendo y más aún en el NEA donde la inflación de junio fue del 3,1%”, por lo que, solicitaron a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que “active mecanismos para frenar y controlar aumentos en el rubro alimentos”.

En ese sentido, el titular de la entidad, José Gialluca sugirió a los consumidores adquirir verduras y frutas de calidad y a precios razonables que se producen en nuestra provincia, en lugar de los extraprovinciales.

El organismo, por intermedio de su Dirección de Usuarios, Consumidores, Contribuyentes y Relaciones de Consumo, solicitó a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a cargo de la Lic. Paula Español que activen medidas para poner freno a los aumentos de los productos alimenticios. Al respecto del Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que los incrementos en los productos en general, especialmente en alimentos, “han superado la barrera del 3 % mensual por noveno mes consecutivo, siendo preciso activar mecanismos que, a la par de los acuerdos que celebran productores, fabricantes y grandes cadenas de supermercados y la posterior fiscalización de los mismos, es evidente que son necesarias medidas más efectivas para hacer descender la curva de inflación, la cual impacta directamente en el poder adquisitivo de los consumidores, siendo la región NEA, que integra nuestra provincia, la más castigada, con valores que oscilan entre un 24 y 32 % interanual acumulado, lo cual es señal de distorsiones del mercado interno que hacen que algún segmento de la actividad económica de provisión de bienes, especialmente la intermediación, obtenga grandes ganancias, en desmedro de la gente, alimentando una espiral inflacionaria que obligatoriamente nuestras autoridades nacionales deben detener, en aras del cumplimiento del mandato del Art. 42 de la Constitución Nacional, en cuanto les encomienda la tutela de los intereses económicos de los usuarios y consumidores argentinos”.

En este sentido se han formulado diversas instancias tendientes a que se logre una intervención más efectiva de las autoridades federales sobre la cadena de comercialización de bienes y servicios, peticiones que, hasta el momento, no parecen arrojar resultados efectivos.

El organismo de la Constitución concretó un relevamiento de precios en las cuatro cadenas de supermercados que desarrollan su actividad a nivel local tomando 48 productos esenciales, confirmando los datos oficiales ya adelantados por el INDEC, el cual fijó la inflación de junio en el 3,1 %, es decir dos décimas por debajo de la media nacional que fue de 3,3 %. No obstante, a juzgar por la tendencia, “resultará muy difícil lograr el objetivo de no superar el 50 % anual si no se aplican medidas concretas que incidan sobre los precios finales que deben afrontar los consumidores los cuales, al momento, parecen no tener freno, estimándose que mucho tienen que ver en ello los oligopolios formados en lo que hace a la provisión de productos a nivel nacional, sobre los cuales se han requerido intervención”.

