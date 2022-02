Piden que compañías y bancos asuman mayor compromiso para enfrentar delitos informáticos

Compartir

Linkedin Print

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a toda la comunidad que ante la proliferación de estafas virtuales mediante el uso de líneas telefónicas, no compartan ningún dato o información personal o claves de tarjetas de Débito o Home Banking.

Desde el organismo se resaltó que en estos días decenas de personas han sido contactadas telefónicamente por supuestos representantes letrados de un estudio de abogados del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, quienes expresan contactarse para informarle a la gente acerca de la entrega de un beneficio monetario de $20.000 y con lo cual, luego de una primera y segunda comunicación, los estafadores le manifiestan a la víctima la necesidad de mantener en secreto la operación, ya que podría fallar en caso contrario.

Se explicó que este método de «ingeniería social» intenta evitar que la víctima comente a un tercero y luego el atacante ordena y dirige a la víctima hacia un cajero automático y aquí es donde culmina el engaño, dado que la persona coloca los códigos, toda vez que el delincuente le argumenta que se debe verificar su identidad para recibir el bono y para ello debe pasarle su clave de acceso a su cuenta bancaria en línea, lo que le permite el control total de la cuenta al criminal.

Por ello desde el organismo de la Constitución señalaron que los teléfonos celulares pasaron de ser de un entretenimiento a un poderoso equipo con toda nuestra información y los usuarios -que antes los usaban con distensión- deben acompañar los nuevos cambios con máximo cuidado en cada clic porque se producen estafas diarias despojando a las víctimas de sus jubilaciones, sueldos o ahorros.

El Ombudsman Provincial señaló que en todo esto las compañías telefónicas también deben asumir un mayor compromiso para enfrentar los delitos informáticos y deben ser incluidas en la discusión, ya que son quienes aún les quedan por trabajar sus herramientas de seguridad y la validación de sus clientes. Por ejemplo, los delincuentes tienen la posibilidad de duplicar una Tarjeta SIM pidiéndolas directamente a la empresa proveedora del servicio y de esta forma pueden acceder a una cuenta bancaria si ésta considera el número de celular como segundo factor de autenticación a través de un mensaje sms.

La facilidad de acceder a la duplicación de una tarjeta SIM se suma a otra realidad: «la ingeniería social», que popularmente conocemos como «el cuento del tío», ardid engañoso de los estafadores para que una persona revele o permita -involuntariamente- que accedan a su clave bancaria para despojarlo de sus ahorros.

Desde la Defensoría se aconsejó que también los bancos deben trabajar para mejorar la seguridad de los sistemas y reconocieron que es necesario que la gente también vaya aprendiendo acerca de las herramientas tecnológicas, principalmente, aquellas que son utilizadas a fines de gestionar las finanzas.

Se añadió que la inseguridad se presenta también en los famosos «WiFis públicos», que normalmente lo tienen las plazas, edificios públicos, bares, hoteles, etc. Y se recomendó no utilizar allí aplicaciones bancarias o aplicaciones en general que impliquen escribir usuarios y contraseñas relevantes, ya que «te pueden leer el cable», y «todo lo que vos escribas, alguien puede estar leyéndolo».

Compartir

Linkedin Print