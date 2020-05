Piden que el Estado ayude con el 100% de los salarios de pequeñas empresas

Compartir

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió sobre la grave situación por la que están pasando las PyMES por los efectos de la pandemia y la retracción económica y, en ese sentido, llamó al Estado a ampliar la ayuda salarial que otorga al sector privado a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Con un escenario económico extremadamente complejo para el sector pyme, con caídas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente, se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario que hay que abonar el mes que viene”, sostiene la entidad a través de un comunicado.

Además, manifestó que “la única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas y esto solo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero”.

El presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, hizo hincapié y alertó que: “El riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas. Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones”.

Ante esta situación tan agobiante para las medianas y pequeñas empresas argentinas, la cámara que las nuclea propuso, entre otras cosas, que el Estado cubra “el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos, con mucho mayor impacto que en las grandes empresas”.