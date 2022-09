Pidieron tres años de prisión para el policía que mató con su arma reglamentaria a un menor

Compartir

Ayer a la mañana se llevó a cabo la primera instancia del juicio por la muerte de un menor en manos de un policía que utilizó su arma reglamentaria. El polémico caso ocurrió en el mes de junio del año pasado en el barrio San José Obrero de esta ciudad. La Fiscal pidió tres años de prisión para el efectivo policial, lo cual desencadenó el malestar de la familia de la víctima, que según se pudo saber realizará la apelación.

Lorena, testigo que declaró en la causa, en contacto con el Grupo de Medios TVO, dijo que “la Fiscal pidió tres años, sinceramente nos quedamos muy mal, hay muchos testigos y es una burla que hayan pedido esa cantidad de años”.

Agregó que “la mamá se descompuso, se retiró de la sala indignada, somos un montón de testigos y no entiendo por qué pasó esto, hay suficientes pruebas, como puede ser que por matar a una persona le den solo tres años. Esto nos sorprendió a todos”.

“Salí indignada. La semana que viene debemos volver para escuchar el veredicto que dictará el Juez”, cerró la mujer.

Por su lado, en horas de la tarde Beatriz, la madre del menor, sostuvo: «la verdad me sorprendió mucho que solo hayan pedido tres años porque dicen que actúo en defensa propia, y para completar en mi cara el abogado del policía pide la excarcelación de su defendido».

«Todo le favoreció al asesino de mi hijo, prepararon a la nena de cuatro años para que en Cámara Gesell diga que mi hijo agredía al efectivo», aseveró.

Indicó que durante la lectura de los hechos les dijo que la muerte de «fue preparada» y pidió saber dónde estaba el celular de él ya que «ahí estaba la evidencia de que había tres personas y no había ninguna criatura».

«A mi hijo lo mató por la espalda, él no tenía ningún tipo de armas, y encima lo tira hacia la barrera», aseveró.

Consultada si es que existía algún tipo de cambio en la caratula, la mujer respondió: «quedó como homicidio agravado; la Fiscal le hundió a mi hijo, todo salió a favor del asesino, ella pidió tres años, pero todavía no est5á la sentencia, eso la dictará el Juez la semana que viene».

Por último, la misma adelantó que apelará la sentencia y que «no va a descansar hasta que obtenga justicia. Necesito que al culpable le den más de tres años. Sea delincuente o lo que fuera no tenía derecho a arrebatarle la vida a mi hijo». «Yo necesito justicia por lo que pasó, esto no puede quedar así», cerró diciendo notablemente conmocionada.

El hecho

Vale recordar que, en su momento, la Justicia a través de un comunicado sobre la reconstrucción material que pudo hacer el Juez de Instrucción y Correccional Nº 6 Guillermo Omar Caballero informó que en la tarde del 25 de junio de 2021 cuando el funcionario policial estaba a la altura de una obra en construcción ubicada en la parte baja de la barrera, se cruzó con la víctima, conocida en el barrio con el apodo de Nino y lo interceptó. Por problemas de vieja data, siempre que se encontraban en la calle se molestaban y se perturbaban, y ese día no fue la excepción.

Empezaron a discutir y en medio de insultos recíprocos, el cabo Fernández sacó su arma reglamentaria y el menor un cuchillo que llevaba en la cintura, tras lo cual se amenazaron y agredieron, retirándose Nino del lugar. El policía lo siguió hasta una obra en construcción, donde sin llegar a alcanzarlo, le disparó por la espalda, provocando su muerte en el acto. «Ya retirado el menor del lugar, nada justificaba su persecución y menos aún su accionar», alegó el juez.

En su Resolución, el magistrado confirma a partir de los testimonios de varios vecinos y familiares de ambos protagonistas, que entre ellos había una enemistad iniciada tiempo atrás, por lo que consideró que el día en que acontecieron los hechos, también éstos dos discutieron, y luego Fernández, efectuó el disparo con el propósito de matarlo.

Una prueba que el magistrado estimó relevante es el informe de los forenses, según el cual la víctima tenía una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la espalda, con trayectoria oblicua y salida en el pectoral, y que el disparo lo había recibido a larga distancia, todo lo cual, -sostuvo el juez Caballero- «me lleva a considerar que Fernando Fernández aprovechó el estado de indefensión y la intención de obrar sin riesgo, más allá de que en sus manifestaciones declaró que el menor portaba un cuchillo y que obró con la voluntad de defensa».

Respecto a esto último, el Juez dio por tierra la versión del suboficial de Policía y consideró que éste no corrió ningún peligro porque efectuó el disparo cuando el menor se alejaba de él, usando un medio desproporcionado, toda vez que la víctima no portaba un arma de fuego, al menos hasta este momento no se acreditó su existencia, «elementos suficientes para justificar mi imputación y descartar que su conducta haya sido en legítima defensa», remarcó.

Si bien el policía tenía cortes en su ropa y heridas en el cuero cabelludo, cuello, hombro izquierdo y brazo, realizadas con un cuchillo, que este atribuye al menor, el juez Caballero consideró que el funcionario «no tenía derecho a actuar de esa manera, quitándole la vida». Incluso el imputado declaró que el menor le había mostrado y apuntado con un arma calibre 22, pero sus dichos no pudieron ser comprobados porque nadie vio esta situación ni se encontró la supuesta arma en el lugar de los hechos.

«Esto me lleva a considerarla como un intento ineficaz de poder alegar una legítima defensa, o tal vez un exceso en ella», aseveró Caballero, quien señaló que Fernández excedió los límites que la ley del personal Policial le acuerda, dando muerte en forma arbitraria – por la espalda – y haciendo uso del arma reglamentaria que le fuera provista al momento de ingresar a la fuerza policial, por el carácter mismo que este reviste, de ser funcionario policial, de contar con una mayor capacidad y amplitud para el manejo y conocimiento

Agravante

Tras dar por acreditado el hecho y la autoría material, en el informe el magistrado sostuvo que el mismo se encuentra agravado por la condición de policía, en virtud de que su accionar provoca el deterioro de la confianza pública en el desempeño del funcionario y, en consecuencia, de la Institución, que se produce a partir de la conducta homicida perpetrada por quienes son los principales custodios de la seguridad pública.

«En estos casos -fundamentó el juez- no solo atenta contra la vida humana, sino que el autor omite cumplir con su deber de otorgar seguridad y protección a los ciudadanos, defraudando con ello las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su cargo o función».

Sostiene el magistrado que Fernández portando su arma reglamentaria la usó para acabar con la vida de su oponente; conocía y sabía del poder dañino de la misma y de la probabilidad del resultado si disparaba a una zona vital, e igualmente lo hizo, asumiendo el resultado que causaba con su conducta.

