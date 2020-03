«Pienso mucho en todos, hay que tener mucha paciencia»

Compartir

Pablo Cerutti. El tenista y Director de Cerutti Team, nos habla de cómo vive esta Pandemia del Coronavirus, como se entrena en días de cuarentena y acerca de su ascenso en el Ranking Senior.

-Que te genera vivir esta situación casi inédita en el mundo?

-Es algo nuevo para todos, es una situación rara, un poco incomoda. Pienso mucho en todos y es muy difícil para todos. Desde lo que refiere al tenis, está todo parado y es un tema que complica. También está claro que la prioridad es la salud y si hay que quedarse un par de semanas más en casa, deberá ser así. Hay que tener mucha pero mucha paciencia y rogar que la menor cantidad de gente salga dañada de esto.

Pensas que habrá una solución a corto plazo o deportivamente se puede llegar a perder el primer semestre del 2020?

-En lo que respecta mi año de competencia ya se pasaron los torneos para junio, así que el primer semestre está descartada la competencia. A nivel AAT, ITF y el resto de los torneos, ya es una primera mitad del 2020 que se perdió. Uno quiere jugar y que sus alumnos jueguen y eso ojala llegue en la segunda mitad.

Nuevamente sos puesto 2 del mundo. Imagino que es una alegría en el medio de esta incertidumbre

-Quedé hasta junio como puesto 2 del mundo en Más 35 y Más 40. Es algo muy lindo en esta segunda oportunidad que me dio el tenis. Ser uno de los dos mejores del mundo en el ranking es único y es de todos, de mi familia, de la gente, del gobierno, de los alumnos, de los padres y de cada uno que me brindó su apoyo. Es un compromiso mayor para seguir haciendo bien las cosas y mejorar día a día.

Haces trabajos físicos en tu casa para seguir con tu rutina de entrenamiento?

-La primera semana de la cuarentena estuve un poco mal, con dolor de estómago, así que estuve haciendo reposo. Pero esta semana me recuperé y todas las mañanas hago una hora y media de actividad física. Vivo en una casa de patio grande donde puedo correr, caminar y darle manija a la parte física. Caminar, correr, hacer fuerza y elongar, de eso se trata mi actividad física en estos días.

Que pudiste hablar con tus alumnos? Están ansiosos por volver a jugar?

-Me mandan videos, están ansiosos, ellos también quieren volver a jugar. Siempre busco que ellos lo tomen como parte de una vida sana, recreativa. Mucha gente adulta vive gran parte de su semana y su fin de semana en el club. Hablamos muy seguido con cada uno y sé que quieren volver pero a todos les digo lo mismo, que hay que tener paciencia para llevar adelante esta situación inédita.