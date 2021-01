“Pietragalla reconoció los excesos en Formosa y se comprometió a realizar recomendaciones”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO Berta El Gandur, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- regional Formosa habló de la reunión que mantuvo su sector con el secretario de los DD HH de la Nación, Horacio Pietragalla. “Junto con organizaciones hermanas del oeste le presentamos una vulneración de los derechos que se daba en los centros de alojamiento en Formosa y Clorinda; también hablamos de la represión y criminalización de la demanda que se dio en las comunidades del oeste; además de la aplicación de las medidas que más que sanitarias en un punto parecían un accionar policial”, contó.

Agregó que percibieron una “buena recepción” por parte de Pietragalla y su equipo donde “hubo reconocimiento de que hubo excesos” y por ello “se comprometieron a hacer recomendaciones al Gobierno de Insfrán”.

“Pietragalla al decir ‘no hay violación sistemática de los derechos humanos’ se refiere a lo que sucedió en la época de la dictadura, donde a propósito te llevaban a un centro clandestino donde te torturaban y te desaparecían. Esa violación sistemática no se da. Lo que elípticamente eludió decir refiriéndose al pasado y a la comparación que se hizo acá se obvia de hablar de la vulneración de derechos que hay”, asintió El Gandur.

“Lo de los centros clandestinos fue una mala y desafortunada comparación que hizo la concejal Gabriela Neme, lo cual nosotros en su momento salimos a repudiar porque no es así, nos pronunciamos en contra de esta infamia”, dejó en claro.

“En la reunión reconoció los excesos y se comprometió a realizar recomendaciones al Gobierno de Insfrán, nosotros vamos a esperarlas y exigir que las haga”, aseveró.

“Hay que analizar lo que realmente ocurrió, mejoremos las prácticas democráticas, los gobiernos; si nos quedamos en quien enarbola mejor la bandera de los derechos humanos es un discurso vacío que no conduce a la transformación, no porque no haya violación, cuando la hay la denunciamos”, finalizó diciendo la referente.

