Pilcomayo: el Vicegobernador visitó el Proyecto Pantalón y verificó obras que ejecuta la provincia

En el marco de la gira por el extremo oeste provincial, el martes el vicegobernador de la provincia, Dr. Eber Solís, junto al diputado provincial Roberto Vizcaíno y otros funcionarios y técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad arribaron a la zona donde se inicia el Proyecto Pantalón, obra fundamental para el reparto equitativo de las aguas del río Pilcomayo tanto en el territorio argentino como paraguayo

Estuvieron verificando las obras que se inician allí hasta 140 kilómetros hacia abajo a la altura de La Esperanza y Río Muerto. La Provincia realiza obras de limpieza de correderas y nuevas excavaciones dentro del bañado que permiten extraer los sedimentos y palos que trae el río, por lo que se trata de trabajos que año a año se deben cumplir para que no se tape su cauce en el territorio formoseño.

El legislador Vizcaíno puso en valor el Proyecto Pantalón que permite repartir de manera equilibrada las aguas del Pilcomayo, mientras que sobre los trabajos de correderas, sostuvo que son para defender las poblaciones cercanas ante los desbordes del río, y que “gracias al manejo adecuado de los recursos hídricos por parte del Gobierno un tercio de la población se alimenta de sus aguas”.

“Tal es el caso de localidades como Palo Santo, Pirané, y todo lo que es el este de la provincia aprovechamos las aguas del Pilcomayo, que en este 2020 fue fundamental para paliar la escasez hídrica ante la histórica sequía en la región”, ahondó.

Al mismo tiempo, pidió recordar que cada una de las obras estratégicas necesitó contar con el acuerdo internacional de los tres países: Bolivia, Paraguay y Argentina; por lo que calificó como “una verdadera cruzada las gestiones encaradas por el gobernador Gildo Insfrán, ya que muchas veces desde la Cancillería o el centralismo porteño, no lo entienden entonces no son fáciles tal lo ocurrido en el Gobierno nacional anterior del expresidente Mauricio Macri”.

“Y lo otro son las grandes obras de ingeniería para hacer las defensas para proteger a las poblaciones cercanas, donde aquí se debe resaltar la infraestructura de Vialidad y Obras Públicas que con nuestros ingenieros formoseños llevan adelante la planificación del sistema de correderas”, detalló.

Detalles de las obras

A su turno, el técnico de Vialidad Provincial, Gabriel Gamarra, quien estuvo presente en el lugar, certificó que del lado formoseño “no necesitamos ningún tipo de trabajo porque el agua naturalmente se orienta hacia nuestro territorio así que por el momento no estamos haciendo tareas correctivas”.

Sí en cambio, agregó: “Están proyectadas obras a futuro para corregir lo que es como un meandro, que es una curva caprichosa que genera el río Pilcomayo, lo cual se hará con el apoyo de la Nación”.

En tanto, detalló el técnico que “ahora se está trabajando de acá a 140 kilómetros hacia abajo con la limpieza de correderas y se está iniciando nuevas excavaciones para nuevas correderas dentro del bañado a la altura de La Esperanza y Río Muerto” en el Departamento Bermejo.

“Además, se incluye la limpieza del canal existente que se inició a la altura de La Rinconada; y ahora las empresas se están trasladando para empezar la nueva obra vigente para seguir haciendo el canal”, pormenorizó.

Por otro lado, Gamarra apuntó que “los sedimentos y palos que arrastra el río van tapando el cabo entonces todos los años para que no se pierda su cauce se deben hacer estas obras estratégicas” y que el ciclo de creciente del Pilcomayo arranca ahora en diciembre hasta mediados de marzo. “Generalmente los picos grandes de caudales se dan a mediados de enero y fines de febrero, que son las lluvia producidas en las cuencas altas de Bolivia”, concluyó.

