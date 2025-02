Pilotos de Fórmula 1: cómo se preparan, los kilos que pierden y detalles impensados

Correr no solo requiere tener una buena muñeca para conducir el auto, sino que los pilotos deben entrenarse para la exigencia a la que se someterán arriba del auto. Conocé los detalles.

La Fórmula 1 es la categoría más importantes del automovilismo a nivel mundial que capta la atención de millones de fanáticos a lo largo del mundo. Pero la Máxima requiere la plenitud de sus pilotos, que en cada carrera afrontan un desafíos físico titánico. Conocé todas las dificultades que se les presentan y algunos detalles que siempre quisiste saber.

Cada vez que se suben a su auto para correr, un deportista es capaz de perder entre 3 y 5 kilos debido a la gran exigencia física a la que son sometidos por la fuerza G y la altísima temperatura que deben soportar ariba del auto. En una carrera pueden bajar alrededor de unas 1500 calorías en las pruebas más desafiantes y en apenas una hora y media de carrera.

Esta principalmente es una de las razones por las que el automovilismo es considerado un deporte pese a las críticas de muchos que no puedan entender por qué se lo iguala con otras disciplinas en las que el esfuerzo físico sí está a simple vista.

Por esto hace poco el piloto argentino que durante 2024 corrió con Williams, Franco Colapinto, contó que realiza un trabajo para fortalecer el cuello que es una de las zonas más afectadas cuando está arriba del auto a raíz de los golpes y saltos.

Asimismo, su colega Valteri Bottas aprovechó un parate de la competición también aprovechó para realizar un Ironman en 11 horas en el que quemó 7 calorías. El entrenamiento consistió en 3,8 kilómetros de nado en su pileta, 180 kilómetros de ciclismo en bicicleta fija y, para cerrar, una maratón de 42 kilómetros en cinta de correr.

De todos modos, para un piloto el desafío no pasa solo por la preparación física, sino por resistir una vez que comienzan a rodar sobre la pista. Es que durante la competición no se pueden bajar del auto y deben estar hidratándose constantemente por el calor abrasivo que padecen. ¿Cómo lo hacen? A través de un conducto que se conecta directamente a su boca. En general consumen una bebida isotónica y pueden tomar hasta un litro y medio para compensar lo perdido. A su vez, como se hidratan también necesitan orinar, una consulta que cualquier persona que vio una vez automovilismo se hizo. Para solucionarlo solo deben orinarse encima de us trajes que están preparados para eso.