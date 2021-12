Piñeiro denunció que la Municipalidad capitalina no hace cumplir la ordenanza de limpieza de baldíos

Compartir

El concejal capitalino de la UCR, Gerardo Piñeiro denunció que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) no entrega las obras adjudicadas y que la Municipalidad no hace cumplir la ordenanza de limpiezas de baldíos que tiene a cargo.

«En el barrio Evita hay terrenos baldíos reservados por el IPV para hacer obras de edificios públicos, los concedió a empresas privadas para que las use como obrador destinadas al acopio y tratamiento de tierras seleccionadas», lanzó el edil.

«Dichos baldíos se convirtieron en basurales, en el que también hay peligrosos pozos realizados por máquinas retroexcavadoras donde se cayeron animales. La maleza y basura acumulada son la carta de presentación de nuestro barrio», denunció el concejal

Lamentó que «a pesar de haber presentado notas al Intendente solicitando su limpieza, proyecto de resolución ante el Concejo Deliberante para que se ordene al Intendente que cumpla y haga cumplir con las sanciones a tenedores de los baldíos abandonados, e incluso haber acudido ante el Tribunal de Faltas Municipal, nada se hizo todavía».

«Es hora de que se respeten las Ordenanza y se sancionen a los que no las cumplen», sentenció y añadió que «necesitamos un Estado presente, una municipalidad que represente al vecino y que deje de ser servil al gobierno provincial».

«Que sancione de una vez por toda al IPV. Queremos tener un barrio limpio y seguro para nuestros hijos», finalizó el concejal radical.

