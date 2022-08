Piñeiro: ”Los ánimos sociales, exigen de la Política el mayor grado de responsabilidad”

Compartir

El concejal capitalino y dirigente de la UCR, Gerardo Piñeiro afirmo que ”en los últimos días vemos al oficislismo salir agitar los ánimos de una sociedad crispada por la realidad económica que estamos atravesando y un gobierno que lejos de buscar soluciones solo están atacando a jueces y fiscales que se animaron a investigar la corrupción y están en un proceso de juzgarla”.

“Pero ojo no solo están cansados del oficialismo y sus internas mezquinas, también están mirando a la oposición con la preocupación que no presentan una alternativa, y que sus máximos dirigentes están más preocupados por posicionarse internamente que generar los consensos necesarios para ofrecer la mejor opción que saque a la Argentina del pozo que esta sumergida”, continuó diciendo Piñeiro.

“Y digo esto porque no puedo callar sobre las actitudes y dichos esgrimidos por Patricia Bullrich sobre la responsabilidad institucional de la policía de la ciudad en ocasión de las manifestaciones de partidarios de la Vice Presidenta”.

“En este contexto tan difícil los argentinos nos necesitan unidos. No hay margen para mensajes que lesionen la unidad de JxC y beneficien el juego perverso del kirchnerismo”, finalizó el concejal Piñeiro.

