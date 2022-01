Piñeiro: «REFSA niega responsabilidad en los cortes y en la mala prestación del servicio por bajas y subas en la tensión»

Compartir

El Concejal Gerardo Piñeiro dio a conocer que REFSA contestó su pedido de informe, y “como siempre niega responsabilidad en los cortes y en la mala prestación del servicio por bajas y subas en la tensión”.

“Nada dice REFSA sobre porque no informó públicamente los motivos por el cual los usuarios hemos padeciendo los cortes y la mala calidad del servicio en estos tiempos”, expresó Piñeiro.

Y agregó “nada dice REFSA del porqué no tuvieron la previsiones de realizar las inversiones necesarias para instalar al sistema generadores alternativos de energía (diésel, biomasa, entre otros) que permita la inmediata reanudación del servicio energético cuando Formosa queda fuera del sistema por tiempo prolongado, producto de fallas producidas dentro del S.A.D.I. (SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION), como si lo hicieron en otras provincias de la región como Corrientes y ahora Chaco con generadores de biomasa que les permite generar sus propias energía cuando se ve saturado S.A.D.I.”, observó Piñeiro.

En su nota REFSA expresa:

➡️ «… a los efectos de contestar la Nota cursada por su persona en fecha 19-01-2022, e informar mediante el presente, que los eventos que Ud, refiere como cortes repentinos, constantes, y prolongados no son atribuibles a la empresa Distribuidora R.E.F.S.A. y son producto de fallas producidas dentro del S.A.D.I. (SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION) por saturación de las líneas de extra Alta Tensión de 500 kV, produciendo colapsos de tensión en forma espontánea sobretodo en horas pico de consumo, debido a las altas temperaturas que nos aquejan en esta época del año y que influyen sobremanera en estas líneas, terminando por afectar en consecuencia y última instancia al último eslabón de la cadena del Sistema eléctrico que son las empresas Distribuidoras, las cuales se hallan totalmente exentas de responsabilidad ante estos hechos….»

➡️ «… Al producirse estos colapsos o fallas, técnicamente se libera gran parte de la demanda y en muchos casos origina la apertura de E.T. (ESTACIONES TRANSFORMADORAS), Alimentadores y Distribuidores de la zona donde se produce la falla, donde la empresa CAMMESA (COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.) no autoriza a una reposición inmediata del servicio, produciendo en muchos casos demoras de hasta 4 hs. para evitar nuevos colapsos, hechos a los que somos totalmente ajenos ya que la operación y mantenimiento de las líneas de extra Alta Tensión le corresponde a la empresa LITSA y las de Alta Tensión de 132 kV. a la empresa TRASNEA S.A. en todo el Nordeste Argentino (Formosa, Chaco, Corrientes, y parte de Entre Ríos)….»

➡️ «… Conforme lo expresado, al ser eventos no previstos que podrían incluirse en la categoría de casos de «fuerza mayor», los cuales la empresa REFSA no ha podido prever, no se trataron por lo tanto de cortes programados y en consecuencia no han podido ser informados, como ocurre normalmente cuando la Distribuidora realiza operaciones de mantenimiento y los informa anticipadamente por los distintos medios de comunicación…». –

➡️ «… Por lo expuesto la empresa REFSA de ninguna manera ha incumplido con el Contrato de Concesión como ud. afirma y ha realizado inversiones que nos permiten estar entre las mejores del NORDESTE en Transmisión y Distribución, …»

➡️ «…Asimismo, respecto a su inquietud acerca de que la empresa REFSA cobre a los usuarios el tiempo que la empresa no ha podido cumplir con la prestación, le informo que la facturación se realiza conforme a la energía consumida, la cual se registra a través de los medidores, y al no haber suministro no se registra consumo por lo tanto no se factura , por lo que su petición y preocupación resultan infundadas, como así también el pedido de sanciones…»

Para el Concejal Radical Gerardo Piñeiro, “la sanción que se solicita le sea aplicada a REFSA, no es por el cobro de una energía no facturada, pues de así serlo estaríamos ante un delito penal, por enriquecimiento ilícito en detrimento de sus usuarios consumidores”.

“Estamos hablando que dicha sanción es para compensar a los usuarios por el tiempo que REFSA los a privado del suministro de energía eléctrica. En fin, estaremos a la espera de lo que resuelva el Ente Regulador EROSP”, finalizó Gerardo Piñeiro.

