Piñeiro sobre nueva moratoria: «Es muy difícil que el vecino pague por algo que no recibe»

Este fin de semana visitó el piso de Exprés en Radio el concejal capitalino UCR Gerardo Piñeiro quien se refirió a la nueva moratoria que entró en vigencia e indicó que «es muy difícil que el vecino pague por algo que no recibe». También el edil habló del transporte urbano de pasajeros y sus problemas; pidió un debate público con el intendente Jorge Jofré y valoró los gestos que los formoseños tienen para con él y su equipo de trabajo.

Moratoria

Primero, al referirse al Régimen Especial de Regularización de Deudas que ya entró en vigencia señaló: «es la quinta moratoria en una gestión de cinco años. Entiendo que cuando la gente está en una situación económica como la de ahora lo que prioriza es comer, pagar el alquiler de la vivienda donde esta, vestimenta y si le sobra paga los impuestos».

Seguidamente el edil cuestionó los servicios que brinda el Municipio e indicó que «es muy difícil que el vecino pague los impuestos por algo que no recibe. Si tenemos una ciudad que se inunda cada vez que llueve, donde las calles están cada vez peor, la recolección de los residuos es precarizada y mal brindada, que no tiene un tratamiento adecuado de los residuos; hay un abandono constante en las obras de infraestructura, entonces es difícil que la gente se acerque a pagar».

«Así como nosotros estamos dando una quinta moratoria, también es cierto que en lo que va del año se subieron tres veces los servicios municipales; desde que esta Jofré se subieron en un 200% los servicios de las Tasas y servicios Municipales. En plena pandemia cuando los negocios cerraban, cuando la gente no tenía para comer, cuando estaba en una situación de quiebre y no teníamos la inflacion galopante que tenemos ahora nos reuníamos en el Concejo Deliberante para aumentar las Tasas y servicios Municipales», aseveró el mismo.

«Con aumentar los costos no se mejora el servicio», dejó en claro.

Agregó además que «la moratoria también es una trampa al vecino, porque le quiebra las piernas y después te da las muletas para que agradezcas que estas caminando».

Transporte

En cuanto al transporte urbano de pasajeros lanzó que «otra vez tuvimos problemas por el tema del combustible, y no hay un comunicado oficial de lo que pasó».

Consideró que el servicio está fallando y no es de ahora. «Va a ser tres meses que se declaró la emergencia del Transporte Público de Pasajeros, y dentro de esa declaración la Municipalidad iba a dar a conocer la Autoría externa, pero lamentablemente hasta el momento no la tenemos, no tenemos los informes de la empresa, ni tampoco de las 60 preguntas realizadas al HCD», insistió.

Expuso Piñeiro que «ya se van a cumplir dos meses de que el HCD puso el subsidio extraordinario para que no impacte en la suba del boleto de transporte, sin embargo, hasta el momento no hicieron ningún plan de contingencia y tampoco presentaron los informes».

Aclaró que el subsidio que se les dio era para el combustible, y otra vez dejaron a los vecinos sin servicio por ese motivo. «Ellos tenían que comprar desde la distribuidora el servicio a granel de combustible para garantizar el transporte público de pasajeros».

Siguió diciendo el concejal que el servicio no va a mejorar así se aumente el boleto, porque «no existe la voluntad política de controlar, y por parte de Crucero del Sur de hacer las inversiones en mejorar el servicio que actualmente está desbastado».

En este sentido consultado por qué cree que va a pasar cuando se termine el subsidio que el HCD da respondió el concejal: «van a volver los conflictos dentro de la empresa, van a volver a caer en un servicio deficiente, insistir con el aumento de colectivos lo cual no es viable, porque la gente no está en condiciones de afrontarlo».

Debate público

Por otro lado, Piñeiro pidió un debate público con el intendente capitalino Jorge Jofré para preguntarle «cuáles son los ámbitos de ejecución que tiene, de qué servicios se hace cargo, cuáles son las obras de infraestructura que tiene programadas parta la ciudad».

«La ciudad de Formosa, como ocurre en otras ciudades capitales, no tiene un sistema de educación municipal, de salud, de prevención municipal, no tiene un sistema de transporte, de planificación de vivienda municipal, todo lo hace a través de la provincia. Entonces no entiendo qué servicio cobran a los vecinos, qué obras hicieron. Quiero que me cuente qué hace con la plata Jofré, qué tiene programado hacer con la recaudación; me gustaría tener un debate mano a mano», asintió.

Oficina Móvil

Siguiendo con la entrevista, Piñeiro se refirió a su Oficina Móvil a través de la cual realizan tramites de vecinos y acercan respuestas. «La gente nos espera, nos recibe. Días atrás llegamos al barrio Juan Domingo Perón por quinta vez, y una vecina nos estaba esperando con una bandeja de tortas fritas bajo la lluvia; después una comerciante nos mandó una picada no solo para el equipo, sino para todas las personas que se acercaban a hacer sus trámites; al mediodía llega una señora con una bandeja de pastel de queso, y después a las 15 horas un vecino nos invitó a todo el equipo a su casa donde comimos asado; son gestos muy gratos, creemos que es porque en este momento estamos haciendo algo que a la gente le interesa, y es una forma de sentirse retribuido, nos muestran el afecto», dijo.

«Obviamente que el servicio que brindamos es totalmente gratuito, que lo hacemos en el marco de la concejalía. Los vecinos tienen gestos que muchas veces no se dimensionan», añadió.

Destacó entonces que «la gente quiere que se les preste atención a sus problemas y que dejemos de estar en las cosas chicas, que no seamos simplemente unos narradores de su realidad, ellos no necesitan que le contemos que están mal porque eso lo están viviendo, ellos necesitan que le digamos qué vamos a hacer para mejorar su situación».

«La sensación que tengo es la de cumplir, sé que me voy a ir con la gratificación personal de haber dejado todo, y que cuando circule por la calle no me digan que jamás hice nada durante mi concejalía», dijo y cerró: «mi objetivo en lo personal es no pasar por un momento de la historia sin dejar mi marca, es lo único que quiero, tengo hijos que abrazan la pasión por la política y no me gustaría que el día de mañana mi apellido sea una carga más que un beneficio para ellos».

