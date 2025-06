Piñeiro: «Vamos a competir y vamos a estar en la boleta, porque los vecinos nos acompañan»

El ex concejal y actual candidato a concejal de la ciudad de Formosa, Gerardo Piñeiro, visitó el piso de Expres en Radio para una entrevista en la que abordó el conflicto legal que atravesó su postulación, defendió su trayectoria en los barrios populares, y explicó por qué decidió volver a la política activa tras un periodo de pausa.

Obstáculos partidarios

y recurso ante

la Justicia Electoral

Piñeiro, quien proviene de la Unión Cívica Radical, denunció que el pasado jueves fue notificado de que las autoridades partidarias no autorizaron su candidatura dentro de los sublemas, lo que legalmente le impedía competir en las elecciones. Sin embargo, recurrió al Tribunal Electoral Permanente mediante una medida autosatisfactiva.

“Me dieron de baja, no tenía el marco legal para participar. Pero presenté un recurso solicitando el derecho a competir, que es el espíritu de la ley de lemas. La carta orgánica de la UCR establece que mientras esa ley esté vigente, no hay internas partidarias. Así que no podían exigirme una interna que no existe”, afirmó.

Se mostró confiado en que su derecho será respetado: “Hay antecedentes en el Tribunal que garantizan la participación y eliminan listas espejo. Así que la gente puede estar tranquila: nuestra boleta va a estar, con vecinos de la ciudad comprometidos en la lista”.

“Volví porque el trabajo

quedó abandonado”

Consultado sobre por qué decidió volver a ser candidato, Piñeiro fue directo: “El año pasado, cuando no busqué la reelección, fue porque estaba cansado. Yo me comprometo al 100% con la gestión, a veces dejando de lado incluso a la familia. Pensé que era momento de dar lugar a nuevas voces, con ideas frescas. Pero lamentablemente, eso no ocurrió”, señaló.

Enumeró a varios referentes nuevos que integraron o podrían haber integrado el Concejo Deliberante —Enzo Casadei, Diego Herrera, Marcelo Ocampo, Patricio Evans, Macarena Romero— pero lamentó que no continuaran el trabajo territorial iniciado.

“No hubo continuidad, se abandonó el vínculo con el vecino. Las redes sociales sirven, pero si no tienen contenido y no estás en la calle, escuchando, no sirven para cambiar realidades. Yo creo en estar presente, en ver lo que pasa, en hablarle directamente al intendente”, subrayó.

Recordó incluso que muchos de los proyectos que presentó como concejal fueron luego tomados por el ex intendente Jorge Jofré: “No me reconoció el autor, pero está bien que lo haya hecho. Yo iba, presentaba el proyecto en el Concejo y después cruzaba la calle para pedirle directamente al intendente que lo implemente. Eso es compromiso”.

Gestión social y defensa

del derecho a la vivienda

Piñeiro también repasó su trabajo territorial en barrios como López Guaymas, 2 de Abril, Juan Domingo Perón y Sagrado Corazón de María, donde destacó logros concretos como la entrega de más de 500 títulos de propiedad a familias que vivían en situación irregular.

“Durante la pandemia, frenamos desalojos. Muchos vecinos habían sido estafados, no eran usurpadores. Compraron terrenos en cuotas y el Estado miraba para otro lado. Nosotros actuamos legalmente, y logramos que la justicia reconociera sus derechos”, explicó.

Denunció además que el Estado provincial no cumple con la entrega de títulos de propiedad, a pesar de contar con los fondos necesarios: “El 2% del financiamiento de las obras está destinado a escrituración. Está en la ley FONAVI. Pero no hay decisión política. El IPV, Tierras, las municipalidades… nadie entrega títulos. Eso no es casualidad, es un modelo de gestión: mantener la precariedad como forma de control político”.

«Vamos a estar en la boleta»

Pese a los intentos de impedir su participación, Piñeiro aseguró que su equipo sigue en campaña, visitando a los vecinos “con el carrito”, como lo han hecho durante años.

“Nuestro compromiso no empezó en esta campaña, viene de antes, y va a continuar. La cercanía con la gente es la única manera real de hacer política. Por eso vamos a competir. Y por eso nuestra boleta va a estar”, cerró.