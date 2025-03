Piqueteros, movimientos sociales y sindicatos irán a la marcha por los jubilados

El gobierno de La Libertad Avanza enfrentará el miércoles una nueva protesta de jubilados que estarán acompañados de los mismos sectores que el 12 de marzo pasado terminó en graves incidentes con las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, y que dejó 16 personas hospitalizadas, entre ellas el reportero gráfico Pablo Grillo, que pelea por su vida; destrozos y la detención de 114 personas que después fueron liberadas por la jueza Karina Andrade. Por esa razón, el Ministerio de Seguridad la denunció por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

La marcha del 19 de marzo tiene en alerta máxima a la cartera a cargo de Patricia Bullrich, que diseña un nuevo despliegue de seguridad para evitar desbordes. Hasta el momento no se decidió vallar la zona de Congreso porque eso interrumpiría el tránsito en el lugar.

De la marcha de jubilados participarán los piqueteros de izquierda, entre ellos el Polo Obrero, que encabeza Eduardo Belliboni; el radicalizado Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), partidos de izquierda; las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada, entre otras, por el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez –funcionario de Axel Kicillof–, el Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez y, entre otras, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que hoy encabeza Nicolás Caropresi, pero que sigue manteniendo en Juan Grabois, el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, como uno de sus referentes. De hecho, el abogado anunció que, como el miércoles pasado, ya anunció su presencia. Lo mismo hizo Alejandro Gramajo, el secretario general de la UTEP. Los organizadores de la marcha también esperan la presencia de barrabravas de clubes de fútbol, ambas CTA y ATE Capital.

La Asociación Trabajadores del Estado, filial Capital, no participó en la protesta anterior. Pero, después de “la salvaje represión”, tal la expresión que utilizaron en su último comunicado, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar anunció que se sumará “con todas sus bases a los sindicatos y organizaciones de diversa índole que ya confirmaron la próxima movilización al Congreso, este miércoles a las 17”.

Por esa razón, el líder sindical anunció “un cese de tareas para que todos los trabajadores se puedan incorporar a la movilización”, que, analizan en la Casa Rosada, se perfila nuevamente multitudinaria.

ATE lanzó una campaña que tiene como lema: “A la calle con la celeste y blanca”. La propuesta es que los sectores se movilicen con los colores de la casaca de la Selección Nacional en vez de estar caracterizados con camisetas de los distintos clubes como sucedió en la protesta anterior.

Después de la violencia que se desató en el Congreso en el marco de la marcha de jubilados, Grabois, referente del Frente Patria Grande y Argentina Humana, se expresó en duros términos contra la ministra de Seguridad, encargada del operativo que tenía por finalidad hacer cumplir el protocolo anti piquetes. Afirmó que Bullrich “se excita casi libidinosamente” con la violencia y recordó su pasado por la organización armada Montoneros.