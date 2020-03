Pirané: Apertura de Sesiones Ordinarias 2020-2021

Compartir

En la ciudad de Pirané se realizó ayer la Apertura de Sesiones Ordinarias 2020-2021 en el salón de la cooperativa El Chaja.



A la misma asistieron el intendente Mario Diakoski la presidenta del Concejo Deliberante Dr. Yessica Palacio el vicepresidente Jorge Lopez los concejales Natalia Alario Walter Basualdo Hector Galeano Juan Ezequiel Zaragoza la delegada Zonal Esther Gonzalez el jefe unidad regional 2 Nicolino Arias secretaría General Dr.Mirna Riveros secretario Gobierno Ing. Matias Ramírez.



Abrió la sesión la presidenta del HCD Dr. Yessica Palacio quien se expresó a los presente diciendo que “hoy vamos a trabajar para la unidad de todo los paranenses sin distinción de banderias políticas”.



Posteriormente se dirigió a los presente el intendente Mario Diakoski quien explicó “que el comienzo de la gestión fue muy duro ya que se encontraron con un gran deuda de más de $2.500.000 millones a los proveedores y $6.200.000 millones y en las cuentas del municipio solo había $180.000 lo cual si no fuese por la ayuda de nuestro Gobernador Gildo Insfran hoy no podríamos estar trabajando para nuestra comunidad pero hoy vamos a trabajar para todo la ciudad de Pirane porque cuando me decidí ser candidato a intendente siempre dije que voy a trabajar para Pirané y por Pirané”. concluyo.