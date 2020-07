Pirané: el concejal Juanchy Zaragoza se defendió de las acusaciones en su contra

Compartir

Juan Ezequiel Zaragoza, concejal de Pirané recibió fuertes críticas y fue denunciado por el actual funcionario del Poder Ejecutivo de Pirané por usurpar terreno donde se lleva adelante la construcción de una vivienda familiar.

En relación a éste tema se refirió a través del canal 2 televisión de la localidad de Pirané y que gentilmente compartió la entrevista el conductor del programa “Mañana Piranenses” Javier Pineda, donde el funcionario Legislativo expresó: “Primero quiero aclarar que no es así, como dice la Secretaria General de la Municipalidad y el Intendente que el terreno fue usurpado construyendo una vivienda familiar, por las dudas por si alguien necesita o quiere acercarse al y ver puede hacerlo y constatar que fue adquirido legítimamente y pagado con todos los impuestos. Cualquier ciudadano puede ir y pagar para tener su terreno como lo hicieron en la gestión anterior cientos de familias, he cumplido con todos los papeles como corresponde estaba aprobado por el registro de la propiedad provincial he pagado los impuestos como corresponde está aprobado por el Colegio de Escribano”, señaló.

Para continuar diciendo: “Así que en eso no hay ningún problema y creo que es una mentira total y seguramente voy a esperar la parte legal que se me notifique. El Club 13 de Junio tenía un terreno hace varios años donde nunca fue edificado, nunca han hecho ninguna mejora por el cual el Concejo Deliberante ha achicado las dimensiones del terreno del mencionado club por ordenanza aprobado por el cuerpo y después por el Tribunal de Cuentas, cuando vinieron hacer el cierre del año lo cual yo como otras personas han hecho una nota pidiendo el terreno. No soy el único hay distinta familia conocidas”, explica

Al mismo tiempo manifiesta: “Pagué todos los impuestos pague el terreno en efectivo y después hice todo los papeles como corresponde para obtener título de propiedad que hoy lo tengo acá y puedo demostrar a cualquier personas que así lo requiera. Hay un dicho que siempre dicen “tienes que tomar las cosas de quien venga”, una persona que nunca trabajo que siempre vivió del Estado y que por lo visto quiere seguir haciéndolo, lo que tengo, lo que recibo, lo que compro, puedo darle explicación a cualquier persona, pero deja mucho que desear su gestión”.

“Si sales a hacer ese tipo de cosas como una justificación mediocre, porque las personas que no saben qué decir utilizan justificaciones, entonces es más fácil salir a denunciar a 6 meses de haber asumido. No ha hecho nada bueno todavía por la ciudadanía, entonces hacen denuncias falsa contra dirigente o funcionarios que han estado en gestiones anteriores para tratar de cubrir lo que no han hecho en seis meses, inclusive ha prometido cosas que todavía ni ha iniciado, menciona herramientas y maquinarias del municipio de la ciudad de Pirané que “supuestamente” faltan, esto también es el argumento de la denuncia que han presentado dentro del parque automotor, primero que muy difícil hasta lo que yo sabía, si es cierto que se han hecho compras deben estar todos los papeles de los vehículos, es algo fuera de lo normal que alguien denuncie que faltan cubiertas por ejemplo”, sostuvo.

Y añadió: “Le falta mucha experiencia sobre lo que es la administración de los fondos de una ciudad. Que hoy siga justificando su inoperancia con el simple dicho de que se robaron todos los de la gestión anterior”.

“Es de público conocimiento que él asumió con una Municipalidad con $180.000 en la caja, recibió a días de haber asumido la coparticipación consistente en una suma de aproximadamente 12 millones de pesos, que tendría que haber recibido el Intendente de la gestión anterior para poder pagar todas las deudas del mes, lo cual no se le depositó”, cerró el Concejal de Pirané.