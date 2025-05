Pirané en emergencia: familias evacuadas, barrios aislados y asistencia contrarreloj

El sábado 17, el Comando de Emergencia de Pirané, mantuvo una nueva reunión para evaluar el estado de los barrios más afectados por el temporal y coordinar acciones urgentes frente al avance del agua, que ya provocó evacuaciones, cortes de energía eléctrica y una creciente preocupación entre los vecinos.

Uno de los sectores más comprometidos es el barrio El Progreso, que fue declarado en situación de aislamiento. Si bien, en las primeras horas del día las viviendas aún no estaban anegadas, hacia la tarde-noche muchas familias ya registraban una importante acumulación de agua dentro de sus hogares.

Hasta el momento, se contabilizaron 33 familias aisladas, las cuales ya fueron asistidas con alimentos, velas y repelentes. La entrega de víveres se realizó casa por casa, con la participación de la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, la intendenta Yéssica Palacios y sus respectivos equipos de trabajo.

Aunque muchas personas accedieron a la evacuación, otras se resistieron a dejar sus hogares. Durante el operativo, los equipos constataron que los niños, adultos mayores y personas con discapacidad ya habían sido trasladados a lugares seguros, como el centro de evacuados o viviendas de familiares no afectados.

Además, varios vecinos expresaron su preocupación por el cuidado de sus animales y el traslado de su producción ladrillera, planteando nuevas demandas que serán atendidas en las próximas horas.

En respuesta a esta situación crítica, la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), intensificó sus tareas sobre la ruta 3, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua.

Asimismo, se reforzaron defensas en sectores como el barrio 20 de Junio y se llevaron a cabo intervenciones en el barrio Obrero, especialmente en la revisión y ampliación de alcantarillas.

Según informó el equipo técnico, durante la jornada del sábado ingresó una gran masa de agua a la ciudad. La intensidad del caudal se mantiene alta y podría aumentar en las próximas horas, ya que Pirané recibe agua tanto desde la ruta 81, como desde Potrero Norte, Palo Santo. Por ello, las tareas de drenaje por la ruta 3 se realizan contrarreloj para aliviar la presión sobre el casco urbano.

Además, el número de familias sin suministro eléctrico continúa en aumento. Aunque los cortes se evalúan caso por caso, ya que generan un creciente malestar entre los vecinos, las autoridades advirtieron que, ante cualquier riesgo, se priorizará la seguridad, lo que podría prolongar la falta de energía en varias zonas.

En paralelo, el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) asiste a pequeños productores ganaderos, reforzando la entrega de alimentos balanceados para los animales.

Por su parte, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), trabaja en asegurar la provisión de agua potable y, junto al municipio, realiza controles constantes para verificar el funcionamiento de las bombas de agua.

La Policía de Formosa también despliega tareas de prevención y asistencia en las zonas afectadas. Su labor se centra en garantizar la seguridad, facilitar los operativos técnicos y mantener el orden en sectores claves como las estaciones de bombeo y barreras de contención.

En cuanto al alojamiento de evacuados, la Escuela Especial Nº 6 fue habilitada como centro de evacuación. Allí se alojan dos familias que reciben asistencia diaria, incluida la provisión de las comidas del día y medicamentos.

Respecto de la continuidad educativa, la Delegación Zonal de Pirané, informó que los alumnos afectados recibirán acompañamiento pedagógico a través de tutoriales virtuales. Además, se trabaja en brindar contención emocional a estudiantes y familias que atraviesan esta difícil situación.

Por último, el Comando informó que se conformaron equipos de trabajo entre dirigentes locales, el Ministerio de la Comunidad y el municipio, con el objetivo de cubrir las necesidades logísticas, coordinar la asistencia en los centros de evacuación y brindar acompañamiento a la población.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, se han organizado grupos de guardia para monitorear cada zona y llevar tranquilidad a los vecinos de que no están solos frente a esta emergencia.

Palo Santo

En tanto, en Palo Santo, se desarrolló una segunda jornada de asistencia a las familias afectadas por la inundación. La ayuda, que se realizó casa por casa, incluyó la entrega de alimentos secos y atención médica, con controles de salud, vacunación, provisión de medicamentos, repelentes y larvicidas. Además, se llevó a cabo la inspección de patios y tanques de agua como medida preventiva ante posibles focos de dengue.

Las tareas fueron coordinadas de manera conjunta entre los Ministerios de la Comunidad y de Desarrollo Humano, representados por la ministra Gloria Giménez y la doctora Sandra Rosolli, directora del hospital local, junto a sus respectivos equipos. También participaron concejales y efectivos de la Policía provincial.

En total, se asistió a 37 familias, alcanzando a 102 personas de las comunidades de Potrero Norte, Montecito, Potrero Ñandú, 3 de Mayo, Lote 10 y Kilómetro 2.

Por su parte, el Ministerio de la Producción continuó con el acompañamiento a los pequeños productores de la zona de Potrero Norte. Durante la jornada, se entregaron rollos de pasturas, alimentos balanceados, semillas para forraje y kits sanitarios veterinarios, en un esfuerzo por mitigar el impacto del temporal sobre la actividad productiva.