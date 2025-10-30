Pirané: se desarrolló un operativo integral en diferentes sectores

Integrantes de la Unidad Regional Dos, Comisaría Pirané y del Comando Radioeléctrico Operativo desarrollaron un operativo integral en los distintos barrios de Pirané, en un claro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Estas acciones forman parte de la experiencia de la Policía de Proximidad, con el objetivo de fortalecer los lazos entre la fuerza policial y los residentes locales.

En ese sentido, se realizó un operativo masivo de prevención, charla y acercamiento con los vecinos, pensionados y retirados policiales.

Una de las principales tareas fue la verificación exhaustiva de documentaciones tanto de vehículos como de conductores, enfocándose en las principales avenidas y áreas estratégicas de Pirané.

Durante estos encuentros, los efectivos policiales también hablaron con pobladores y comerciantes locales, a quienes se les comentó que el propósito fundamental de estos operativos es generar una mayor sensación de seguridad en la comunidad y reforzar las medidas preventivas para evitar ilícitos.

Además, se concretaron visitas a las autoridades locales, con el fin de coordinar estrategias en materia de seguridad y escuchar las preocupaciones específicas de la comunidad.

A todo esto, las autoridades locales agradecieron el trabajo preventivo y tuvieron palabras de elogio hacia la Policía de Formosa y sus efectivos, por el continuo compromiso y los esfuerzos diarios para mantener la seguridad en la región.

También se destacó el fortalecimiento de los lazos entre la fuerza policial, los pensionados y retirados policiales, marco en el cual se hicieron entrevistas y encuentros en los que se compartieron experiencias, anécdotas e información relevante.

Estas interacciones no solo contribuyen al bienestar de la sociedad, sino que también fomentan el crecimiento institucional y la colaboración entre generaciones de agentes de seguridad.

La Policía de Formosa, desde el Comando Regional, reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y seguirá trabajando de manera constante y cercana con la comunidad para garantizar un entorno seguro y protegido para todos sus habitantes.