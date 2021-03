Pirané: se produjo un principio de incendio en un hotel que funciona como CAP

Compartir

Linkedin Print

El siniestro se debió a una falla eléctrica en el tablero principal del Hotel. No hubo lesionados, solo daños materiales, en tanto que a las personas que se encuentran alojadas ahí fueron sacadas hasta el patio del lugar a modo preventivo.

Minutos antes de las 8.00 de la mañana de ayer se tomó conocimiento sobre un principio de incendio que se estaría gestando en el Hotel Gran Victoria, ubicado sobre Ruta Provincial N° 3 y calle Sáenz Peña de dicha localidad, lugar donde funciona un Centro de Alojamiento Preventivo, concurriendo en forma inmediata al sitio personal de la Comisaría de Pirané, del Comando Radioeléctrico, de la Unidad Regional Dos y Delegación del Cuerpo de Bomberos, quienes al llegar constataron un principio de incendio en el tablero principal de derivación del hotel, ubicado en pasillo lateral de la planta baja.

En forma inmediata, por la gran presencia de humo, se realizó el corte del suministro eléctrico y evacuación de las personas allí alojadas hasta el patio posterior del hotel, tras lo cual, con utilización de equipos portátiles de extinción, se realizó el ataque al fuego que abarcaba la parte superior del sector izquierdo del tablero logrando a los pocos minutos extinguir el foco ígneo. En forma complementaria, el personal de bomberos realizó la ventilación de ambientes, procediendo a la apertura de las aberturas del lugar

Conforme datos proporcionados por los peritos en siniestros el hecho tuvo su origen en un desperfecto de los sistemas de protección activo de la instalación eléctrica (falla de llaves termo-magnéticas), que no actuaron en forma correcta produciéndose el derretimiento de conductores y propagación del calor al resto de las llaves por conducción.

Producto del siniestro no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en el interior del tablero.

Compartir

Linkedin Print