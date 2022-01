Pirané suspende actividades masivas de pubs y boliches por aumento de casos de COVID -19

Compartir

Algunos municipios de la provincia se encuentran evaluando la situación epidemiológica relacionada a los casos positivos de coronavirus y cuales son las medidas pertinentes a adoptar para bajar dicha curva. En ese sentido, la municipalidad de Pirané resolvió suspender la actividad de pubs y boliches de forma temporal y la medida entra en vigencia este fin de semana.

“Nosotros siempre nos reunimos, desde el mismo momento que hemos tenido esta situación, primero de sequía, después de epidemia, aquí en Pirané, en toda la provincia y el mundo por supuesto. Trabajamos con todas las instituciones, nos reunimos permanentemente, evaluamos la situación y tratamos, en cuanto a las restricciones hablo, de tomar las decisiones que no sean tan complicadas y tan dolorosas. Siempre como dice el señor gobernador, privilegiando la salud porque si no tenemos salud no tenemos nada”, manifestó el intendente de la localidad Mario Diakovsky, al Grupo de Medios TVO.

La decisión de suspender la actividad en estos sectores se decidió de forma conjunta entre las autoridades piranenses debido a la cantidad de contagios de coronavirus detectados en los últimos días. “En poco menos de un mes tuvimos 600 casos en Pirané, y nos dimos cuenta por la ubicación también, de las distintas personas que están enfermas y que están distribuidas en todos los sectores, o sea que nos dimos cuenta que no son las únicas personas que están contagiadas, porque tenemos que tener en cuenta que hay gente asintomática, otra gente que no quiere ir a consultar aunque esté enfermo, y la evaluación fue, no digo alarmante pero preocupante”, aseguró el jefe comunal.

“Los lugares en los que se han tomado estas medidas preventivas por este fin de semana son los lugares más concurridos, que son los lugares como pubs y boliches, en donde hay una realidad que todos conocemos y no ignoramos, la bebida, el compartir con amigos, el pico a pico como decimos vulgarmente. Tomamos una decisión para ver qué resultado da en el sentido que hemos visto, no por dicen que, porque recorremos a la noche los lugares y son los lugares donde la gente está más apretada, muy junta, donde no se cuidan”, agregó al respecto.

La suspensión no se extiende a otras actividades nocturnas como la de los bares y restaurantes ya que los protocolos son distintos y las personas que asisten a estos lugares, por lo general, son de un mismo grupo familias y las mesas están separadas entre sí. “Uno va a un bar por ejemplo, y podés ver a 3 o 4 personas que están sin barbijo pero que son familiares, o sea, están separados, no es así en un boliche, donde es muy concurrido. La gente está muy comprimida a pesar que hay un aforo del 70%, pero la gente está muy pegada, entonces la medida es, no para restringir una área en sí, sino para ir evaluando también la situación en la que estamos”, explicó Diakovsky.

En principio, dicha decisión es temporal y se aplicará este fin de semana, ya que desde el municipio, “estamos evaluando la situación, tuvimos un pico muy alto y ahora bajo un poquitito y creemos que cuidándonos entre todos va a bajar un poquito más. Las medidas no son para perjudicar a nadie si no para ir cuidándonos un poquito más”, concluyó el intendente.

