Pirotecnia Cero: Un Imperativo de Salud, Convivencia e Inclusión en Formosa

La Propuesta de la Diputada Ana Costa Ankenbrand (FAF UCR)

La legisladora provincial Ana Costa Ankenbrand ha vuelto a poner en la agenda política de Formosa la necesidad urgente de una “Regulación real de Pirotecnia Cero”. La diputada, perteneciente al bloque Frente Amplio Formoseño (FAF-UCR), impulsa un proyecto de ley que busca establecer un marco legal provincial estricto para prohibir la venta y el uso de todo artificio pirotécnico de alto impacto sonoro y uso recreativo, alegando que “No es un tema menor, no es un capricho estacional: es una cuestión de salud pública, de convivencia y de derechos”.

La iniciativa se presenta ante la inminente llegada de las fiestas de fin de año, un período en el que tradicionalmente se dispara la utilización de fuegos artificiales, a pesar de la existencia de normativas locales. La diputada sostiene que “Detrás de cada explosión hay personas con autismo que sufren crisis, adultos mayores que se descompensan, mascotas que terminan perdidas o lesionadas, y una guardias médicas atendiendo accidentes evitables”.

Insuficiencia de las Normativas Municipales

Si bien el año pasado el Concejo Deliberante de la capital sancionó una ordenanza de Pirotecnia Sonora Cero, la legisladora señala el punto crítico: “No alcanza con ordenanzas municipales. Vimos con tristeza que no se cumplen las normativas. Y en las fiestas pasadas igualmente se utilizó pirotecnia”. Para la Diputada Costa Ankenbrand, la falta de un “marco serio” a nivel provincial perpetúa la desprotección.

El proyecto de ley se enfoca en establecer “controles reales, sanciones claras y un compromiso político firme con la salud, la convivencia y la inclusión”. La propuesta es clara y contundente: “Cero pirotecnia de estruendo. Cero riesgos evitables. Cero excusas”, con el objetivo de lograr “unas fiestas inclusivas y seguras” para todos los habitantes de la provincia.

El Impacto en las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

El eje central de la preocupación de la diputada es el severo sufrimiento que la pirotecnia sonora provoca en la población más vulnerable, en particular en las niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Las familias de estas personas “lo viven en carne propia”.

Los estruendos, según los fundamentos del proyecto, desencadenan “desregulación sensorial severa”, que es una reacción del sistema nervioso que puede manifestarse como “dolor físico, desorientación, ataques de pánico, llanto inconsolable o directamente la necesidad de encerrarse para poder soportarlo”. La legisladora enfatiza que “No es exageración: para ellos, un estallido no es un ruido, es un impacto”.

El proyecto surge como un acompañamiento a las familias que padecen esta realidad, solicitando que el “derecho a celebrar sea verdaderamente para todos”. La propuesta busca una “Formosa moderna, sensible y valiente. Una Formosa que entienda que cuidar es una decisión política”.

Aspectos Clave del Proyecto de Ley

El proyecto de ley propuesto por la legisladora consta de 16 artículos, entre los que se destacan los siguientes:

Objeto y Alcance de la Prohibición

El “ARTÍCULO 1ro” establece que el objeto es “proteger la salud, el bienestar de la población y el ambiente de los efectos audibles, fumígenos, químicos y/o físicos” producidos por los artificios pirotécnicos de alto impacto sonoro y los globos aerostáticos de pirotecnia.

La “Prohibición” se detalla en el “ARTÍCULO 3ro”, que establece: “Prohíbase en el ámbito de la provincia de Formosa, la venta al público minorista, la venta ambulante en la vía pública y el uso particular de artificios pirotécnicos y de cohetería de uso recreativo de alto impacto sonoro, cualquiera fuera su característica y naturaleza, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”.

Categorización y Excepciones

Se realiza una distinción clara de la pirotecnia. La prohibición recae en los artificios de “Uso Recreativo” (cotillón, entretenimiento y espectáculo). Quedan expresamente excluidos los de “Uso Práctico”, que son aquellos utilizados en agricultura (cohetes antigranizo), actividad minera, transportes, sistemas de seguridad y señales de auxilio o emergencias para las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Defensa Civil (“ARTÍCULO 4to y 5to”).

Además, el “ARTÍCULO 6to” establece la “Prohibición de uso por parte del Sector Público Provincial” en todo evento y/o espectáculo que organice.

Autoridad de Aplicación y Sanciones

La “Autoridad de Aplicación” designada es el “Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y/o los que en el futuro los reemplacen” (“ARTÍCULO 7mo”). Este organismo tendrá la función de determinar qué artificios son de “alto impacto sonoro”, articular la implementación de mejoras en los productos y realizar campañas de concientización.

En cuanto a las Sanciones, el “ARTÍCULO 9no” prevé multas y decomiso para quien utilice pirotecnia de alto impacto sonoro, siendo el adulto responsable sancionado si el infractor es menor de edad. Para quienes comercialicen los productos prohibidos para uso recreativo, el “ARTÍCULO 10mo” establece “multa, decomiso y clausura del lugar o local comercial donde se comete la infracción por un término de CINCO (5) a DIEZ (10) DÍAS”. Las sanciones se duplicarán en caso de reincidencia. Los fondos recaudados serán destinados a campañas de concientización y capacitación.

Los Fundamentos del Proyecto: Un Llamado a la Empatía

Los fundamentos de la ley reiteran que el objetivo principal es la “salud de la población y el bienestar de los animales”, buscando limitar los “efectos negativos de los ruidos fuertes, los gases y la contaminación”.

Se subraya que la persistencia del uso de pirotecnia esclarece “la ausencia estatal enorme para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad”. El texto concluye con un fuerte llamado a la conciencia ciudadana: “La idea, es que la gente empatice y que a la doce de la noche cuando recibamos Navidad o Año Nuevo tengamos o no un familiar con trastorno del espectro autista, no usen la pirotecnia para que todos pasemos una noche tranquila”.

La diputada solicita el acompañamiento de sus pares para esta iniciativa legislativa, entendiendo que el pedido, aunque parezca mínimo, “tiene un impacto muy significativo para muchas Familias”.