Pirotecnia sonora: una prohibición ignorada que genera malestar en la ciudad

A pesar de la prohibición vigente sobre el uso de pirotecnia sonora en la ciudad, diversos sectores de la sociedad han desoído la normativa, diversos sectores de la sociedad han desoído la normativa, generando un fuerte malestar en la comunidad. Según denuncias de vecinos y organizaciones locales, se ha constatado que fanáticos deportivos, grupos religiosos y personas que organizan eventos particulares continúan utilizando este tipo de artefactos, desafiando las disposiciones establecidas por el Gobierno.

Una normativa ignorada

El uso de pirotecnia sonora fue prohibido en Formosa con el objetivo de proteger a sectores vulnerables de la población, como personas con trastornos del espectro autista (TEA) otros tipos de neurodivergencias, y también a los animales domésticos, que suelen experimentar altos niveles de estrés y temor ante las explosiones. Esta medida, impulsada por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, incluye multas económicas para quienes comercialicen o utilicen pirotecnia sonora, además de controles preventivos en eventos masivos.

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo estipulado. Las redes sociales y denuncias públicas han evidenciado que tanto el uso como la venta de estos artefactos sigue siendo habitual. A pesar de los controles anunciados, algunos comerciantes continúan ofreciendo productos de pirotecnia sonora, aprovechando la alta demanda que surge durante festividades religiosas, partidos de fútbol y celebraciones particulares.

El impacto en los sectores

más vulnerables

El uso indiscriminado de pirotecnia sonora ha encendido la alarma en grupos organizados de defensa de los derechos de las personas con neurodivergencias y en asociaciones mascoteras de Formosa. Ambos sectores han expresado su profunda preocupación y molestia ante la falta de cumplimiento de la normativa.

“Para muchas familias, estas fechas terminan siendo una pesadilla”, manifestaron en un comunicado asociaciones vinculadas al cuidado de personas con TEA. En el caso de los animales, el panorama no es más alentador: las explosiones generan episodios de pánico, accidentes y hasta desorientación en perros y gatos, según han señalado protectoras locales.

El desafío de

aplicar

las sanciones

El Gobierno provincial había advertido que quienes no respeten la normativa enfrentarán sanciones económicas, pero la implementación efectiva de estas multas parece enfrentar múltiples desafíos. Entre las dificultades se destaca la falta de recursos humanos para controlar en tiempo real eventos masivos y el escaso poder de fiscalización sobre la venta clandestina de pirotecnia.

Denunciar

La Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Seguridad han reiterado en varias ocasiones la importancia de denunciar el uso de pirotecnia sonora para poder actuar de manera inmediata, pero las denuncias ciudadanas no siempre logran traducirse en medidas efectivas, dejando a los infractores actuar con total impunidad.

Un llamado a la

conciencia colectiva

La problemática de la pirotecnia sonora no solo refleja el incumplimiento de una normativa, sino también un desafío cultural y social que pone en juego los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Organizaciones civiles han hecho un llamado urgente a la conciencia colectiva, invitando a los formoseños a respetar la normativa y optar por alternativas más responsables, como los shows de luces o la pirotecnia fría, que no generan contaminación sonora.

Con la llegada de las festividades de fin de año, la discusión en torno a este tema se intensifica. Mientras tanto, sectores afectados y activistas esperan que las autoridades redoblen esfuerzos para garantizar que la prohibición no quede solo en el papel y se transforme en una realidad tangible para todos los habitantes de la provincia.

