Piti Fernández regresa a Formosa en agosto

El líder de “Las Pastillas del Abuelo” se presentará el próximo 10 de agosto, a las 21, en La Nueva Recova. Las entradas on line se pueden adquirir a través del portal www.todoticket.ar, con pagos con tarjetas de débito y crédito⁠, Mercado Pago y transferencias. Los tickets físicos se consiguen en efectivo en los siguientes puntos de venta: La Casona (25 de Mayo 499 y Padre Patiño) y Valentino Calzados: (Belgrano 1090).

Piti Fernández, uno de los artistas más activos en la escena Rock, vuelve a girar por la Argentina y Uruguay por segundo año consecutivo con su banda solista, “Los Irrompibles”.

Con un estilo influenciado por sonidos Country, Blues y Folk, Interpretará las canciones de su discografía más algunas reversiones de clásicos del Rock argentino.

El músico inicia este viaje, en paralelo a su carrera como cantante de Las Pastillas del Abuelo, recorriendo diversas provincias del país, entre las que no podía faltar Formosa. La última vez que pisó suelo formoseño fue hace dos años, en el marco de la gira su álbum “Caminos bríos”.

Fernández realiza este recorrido nacional mientras produce su próximo disco ‘Tuertos Vivos’, que presentará en la ciudad de Buenos Aires a fines de este año. Ya está disponible el EP ‘Versión Cobra|Vol. 1′, que contiene versiones de clásicos del rock argentino. El material está compuesto de cinco canciones y los artistas elegidos son La Renga, Los Abuelos de la Nada, Attaque 77, Kapanga, la ’Mona’ Jiménez y Yulie Ruth. También lanzo en YouTube el video clip del tema ¿Y cúal es tu norte”.

Juan Germán Fernández, mejor conocido por su nombre artístico Piti Fernández, es un compositor y cantante de rock de origen argentino. Comenzó a interesarse por la música en su adolescencia, proyectando temas sin aún tener conocimientos. Sus influencias tempranas son Joaquín Sabina, Indio Solari, Sebastian Teysera y José Carbajal.

Piti Fernández se dio a conocer en la escena musical en 2002 con la banda «Las Pastillas del Abuelo», grupo de rock argentino (rock barrial) formado por Piti, Alejandro Mondelo, Diego Bozzalla, Fernando Vecchio, Joel Barbeito, Juan Comas y Santiago Bogisich. Al grupo, la fama le llegó por internet cuando hicieron conocido uno de sus primeros temas: «El Sensei». Poco después debutan en Sadem ante un gran público.

En 2005, «Las Pastillas del Abuelo» graba su primer álbum «Por Colectora» en el que mezclan rock, reggae y country entre otros géneros. En total tienen 8 álbumes de estudio grabados con Crack Discos. En conjunto han realizado giras por su país, así como por Uruguay y otros países Latinoamericanos.

Piti Fernández, trabajando en solitario de forma paralela a la banda, lanzó en 2016 su primer álbum «Conmigo Mismo», un disco inspirado por y creado junto a su familia, recibiendo el nombre de un libro escrito por su abuelo Francisco Betancor.

Su segundo álbum solista fue “Caminos Bríos”, donde se destacan las canciones «El cuento que me cuentes», “PNL”, “En Cuero y en Patas”, “La Doctora II” y «El cómo y el qué». Este último tema, rescatado de los inicios de la carrera de Piti, se ha transformado en un clásico de los acústicos que circulan por internet. La canción fue nutrida de un cálido sonido country que muestra la esencia musical de este nuevo proyecto.

Durante la segunda mitad de 2023, ‘Piti’ inició una gira por las principales salas de Argentina y Uruguay. El tour culminó en el Teatro Vorterix de la ciudad de Buenos Aires, donde, a sala llena, recorrió las canciones de sus dos discos solistas más algunos clásicos del rock argentino.