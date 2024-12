«Pitonisa de la moral»: Milei criticó a Carrió por tener 20 custodios

El Presidente señaló que la exdiputada tiene «custodios pagados desde el Gobierno de la Ciudad», mientras que la Coalición Cívica marcó que se trata de una «persecución política».

El sábado por la noche, «Lilita» ingresó al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño, y Milagros Maylin con chofer y custodio armado. En ese instante, un fotógrafo capturó su llegada, que luego se haría viral en redes sociales.

Al poco tiempo, el mandatario no dejó pasar la ocasión y fue muy crítico con la exdiputada. «En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas», señaló en su cuenta de X.

Incluso, ante la difusión de esa fotografía y las dudas que se generaron al respecto, el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, confirmó que Carrió tiene custodia de 15 oficiales de la Policía por orden del juez Claudio Bonadio.

«Viene de la época de (Horacio Rodríguez) Larreta. No puedo sacárselo, es una orden judicial. Cada año preguntamos si tenemos que sostenerla», aseguró.

Luego de los dichos del presidente, la respuesta de distintos dirigentes y del espacio política que lidera Elisa Carrió no se hicieron esperar.

Uno de ellos fue el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, quien lanzó un duro mensaje contra el líder de La Libertad Avanza (LLA). «La diferencia entre quienes se enfrentan y se hacen los guapos con los jubilados y los que se enfrentaron y enfrentan a los corruptos y a las mafias de la Argentina», comparó en favor de «Lilita».

A su vez, el diputado Juan Manuel López citó la publicación de Milei en su red social y le marcó la cancha: «Si denuncias la corrupción de Menem (donde morían testigos), Duhalde, los Kirchner, Massa, los crímenes narcos, el tráfico de efedrina, los jueces corruptos, los atentados terroristas (incluido el magnicidio de Nisman), tener custodia es una consecuencia, vos pactás impunidad».

Justamente, tras la repercusión que generó la publicación del economista, la Coalición Cívica difundió un mensaje y argumentaron que «Elisa Carrió y otras dirigentes de la Coalición Cívica no eligieron tener custodia, tenerla es una consecuencia directa de la gravísima realidad criminal que atraviesa la Argentina y de una decisión de la Justicia».

Sumado a ello, consideraron que «las vidas de quienes investigaron, denunciaron y lucharon durante todos estos años han sido marcadas por la persecución y las amenazas constantes».

En torno al comentario del presidente, la CC que su mensaje fue «extremadamente grave y debe asumir la responsabilidad por el altísimo costo de haber estafado a la sociedad al quedar al descubierto el pacto de impunidad con CFK (Cristina Fernández de Kirchner) -en alusión a la fallida sesión de Ficha Limpia en Diputados-«.

Al final del comunicado, expresaron que este acto «constituye una persecución política hacia nada menos que una de las principales denunciantes de la mafia K, con la que eligió pactar impunidad».