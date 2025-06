Plan Colchón: UIF prepara norma para fomentar el uso de dólares

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya tiene lista la redacción inicial de una nueva resolución que implica un primer paso en la reglamentación del Plan Dólar Colchón que implementó el Gobierno para inyectar divisas al mercado oficial de cambios.

La norma aún no tiene número porque no ha sido publicada, pero se dará a conocer en los próximos días y lo que hace es modificar los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados se vean obligados a reportar ante el organismo encargado de combatir el lavado de dinero. Asimismo, simplifica algunos requisitos de información que deben solicitar.

Esto es parte de los cambios que realizan los distintos organismos para reglamentar el Decreto 353/2025, que promueve el uso de los dólares del colchón que la gente tiene sin declarar y dio un plazo de 30 días a los organismos pertinentes para que adecúen su normativa, uno de ellos es la UIF.

La nueva norma introducirá cambios en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero «no se trata de modificaciones sustanciales, sino más que nada cambia lo que el sujeto obligado debe reportar a la UIF, no las tareas de Debida Diligencia», explica una fuente especializada en el tema.

No cambia la obligación de reportar ni la debida diligencia que debe cumplir el sujeto obligado. Esto está en el marco del Enfoque Basado en Riesgo que la UIF decidió aplicar desde 2017, durante la gestión de Mauricio Macri como presidente y con Mariano Federici al mando del organismo.

Según explicaron personas con conocimiento del tema, la norma hace hincapié en «la necesidad de ajustar los umbrales para reportes de operaciones conforme al aumento generalizado de precios y a la evolución de los sectores involucrados».

Cabe mencionar que todo esto debe estar enmarcado en las recomendaciones internacionales que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que marca las pautas globales de prevención de lavado. El Gobierno dio en el decreto mencionado 30 días para que los distintos organismos adecuaran la normativa correspondiente y es por eso que ahora la UIF avanza en este sentido.