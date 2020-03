Plan de limpieza Integral en el Lote 111: «La basura que sacamos es incalculable», dijo Vargas

Compartir

Linkedin Print

El director de Gestión de Ambiental de la Municipalidad de Formosa, Julio Vargas, en comunicación con el Grupo de Medios TVO habló del Plan de Limpieza Integral que desarrolla en diferentes barrios de la ciudad bajo la premisa de lograr una ciudad que eleve las condiciones de higiene, salubridad y cuidado del medio ambiente.

El programa, que incluye acciones de descacharrizado, desmalezamiento y retiro de residuos no convencionales, se enmarca en la lucha contra el dengue, en forma colaborativa y coordinada con el gobierno provincial.

«Estamos en la entrada del Lote 111, este basurero es histórico, unas 10 veces ya acudimos al lugar para radicar el mismo. Nos acercamos desde el Municipio a hablar con la gente para que comience a tomar conciencia y tiren la basura en los horarios que pasan el recolector. Esto es algo serio porque el microbasural tiene una generación muy fuerte en infección por la cantidad de insectos que junta, por lo que nadie quiere tener la acumulación de residuos en la esquina o afuera de su casa, por eso le pedimos a los vecinos del barrio que comiencen a tomar esto de manera seria y pongan afuera de su casa un canasto, que no la dejen en el piso o saquen en cualquier horario», informó.

«Ahora estamos haciendo el levantamiento del microbasural y el descaharrizado del plan integral que viene siendo impulsado por el municipio», sostuvo.

En cuanto a la cantidad de residuos que sacaron del lugar aseguró que es imposible calcular, por la dimensión y cantidad que hay acumulada en la zona. «Entramos con dos camiones bateas, cuatro camiones volcadores, dos retroexcavadoras, personal de la cooperativas y agente municipal. Aproximadamente hemos tirados entre 6 bateas y la basura que se sacó es incalculable», detalló.

Al consultarle si los vecinos se adaptaron al plan integral que está realizando al municipalidad para ingresar a limpiar terrenos privados, sostuvo que «no hubo impedimento de vecinos para ingresar a sus domicilio, el dengue ha tomado un conocimiento público nacional, entonces la gente está preocupada por la situación y comienza a colaborar».

Vargas, remarcó que «no todos los ciudadanos son los que alojan la basura en los barrios, pero tenemos el 60% que está en contra y el 40% que no toma todavia conciencia», contó y añadió que «hay lugares que están muy cerca del basiadero municipal, sin embargo vecinos de la zona nos dicen que hay muchos comerciantes que van y tiran a dos kilómetros en vez de ir hasta el lugar generando microbasurales, sin pensar en el problema que les genera a los barrios».

«El Municipio trabaja en diferentes horarios, hasta turno nocturno para entrar en los diferentes barrios de la ciudad para eliminar los microbasurales y levantar todos los residuos que los vecinos sacan de su domicilio», cerró