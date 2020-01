Plan integral de bacheo prioriza calles con riesgo de accidentes y donde pasan líneas de colectivos

Compartir

Linkedin Print

La ingeniera Malena Gamarra, Directora de Obras Públicas de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el plan integral de bacheo que llevan adelante en la ciudad y aseguró que las arterias más urgentes a reparar son aquellas por donde pasan líneas de colectivos y las que tienen mayor riesgo de sufrir accidentes de tránsito por su mal estado.

«Seguimos dándole continuidad al plan integral de bacheo que ya lo venimos llevando a cabo desde hace varios años, ahora simplemente estamos intensificando en distintas zonas de la ciudad, hemos incorporado un equipo más y no solo estamos trabajando todo lo que es sector céntrico sino que tenemos otro grupo que está trabajando en los distintos barrios priorizando siempre las principales arterias como avenidas y también los sectores donde pasan las líneas de colectivo», dijo.

«Actualmente estamos interviniendo la avenida Italia que es una de las arterias importantes de la ciudad como así también la Coronel Bogado, estamos trabajando también desde lo que sería el área de Servicios Públicos con el funcionamiento de la planta de asfalto que hemos recuperado, en este caso lo que iremos trabajando son baches más pequeños, no las losas enteras que por ahí veníamos interviniendo con lo que es hormigón, a esto lo complementamos con el plan integral de sellado de juntas que se viene desarrollando también desde la comuna capitalina, la semana pasada en particular trabajamos en todo lo que es la avenida 25 de Mayo desde Sarmiento hacia Pantaleón Gómez», destacó.

De la misma forma destacó que «el plan de bacheo se viene realizando a lo largo de toda la gestión del intendente Jofré, en donde una de las premisas fundamentales es avanzar en el mantenimiento de las calles como también de obras nuevas de infraestructura vial, de calles que tenemos entradas en años que requieren su mantenimiento periódico no solo en lo que es el bacheo sino que también sellado de fisuras y algunas juntas que requieren constantemente, a esto hemos incorporado la recuperación de la planta de asfalto porque el bacheo normalmente lo veníamos realizando con hormigón».

Respecto a si realizan un relevamiento del estado general de las calles para reparar las que requieren mayor urgencia, señaló que «siempre decimos que tenemos un plan integral que vamos desarrollando así como también tenemos las cooperativas que trabajan in situ, tenemos personal técnico que realiza los relevamientos y va actualizando el plano en el cual se van ubicando cuáles son los sectores a intervenir y cuáles ya se han intervenido».

Dela misma forma señaló que en la ciudad «tenemos muchas calles que se encuentran entradas en años, tienen una vida útil avanzada y eso sí o sí requiere un constante bacheo, sellado de juntas a razón de que tenemos dos principales enemigos en lo que hace al mantenimiento de calles y son el agua y las elevadas temperaturas, por ejemplo en la época de verano el intenso calor lo que hace es que las losas se levanten y cuando entramos en la época de lluvias copiosas las mismas se infiltran y nos lavan la base, también tenemos problemas de hundimiento, por eso es un trabajo que de manera constante se tiene que estar realizando todos los años, todos los meses, no tenemos un porcentaje de cómo están porque siempre surgen nuevas calles a intervenir y hay tramos que por ahí ya se han reparado, pero seguimos avanzando no solo en lo que es mantenimiento sino que con la construcción de nuevas calles, todas aquellas obras donde se había comprometido su ejecución prácticamente están en su etapa final como la Moreau de Justo, Irigoyen, La Pampa y también tenemos una buena recepción con el programa de financiamiento compartido donde hemos realizado varias calles con el aporte de los vecinos y todo eso contribuye a ir mejorando nuestra infraestructura vial, no solo con el mantenimiento sino que ir avanzando con la pavimentación de nuevas arterias».

Al ser consultada sobre el estado de la avenida Los Constituyentes que de manera constante es reparada y se sigue rompiendo, explicó que «en el caso del Circuito Cinco tenemos un grupo que es independiente de lo que se está interviniendo en este sector de la parte céntrica y los barrios de esta zona a razón de que tenemos el obrador municipal en el barrio Municipal, entonces el equipo sale de ese sector y es independiente, ese equipo se encarga del mantenimiento de los distintos barrios de la jurisdicción cinco, nosotros lo que habíamos hecho desde el inicio de esta gestión es un proyecto de repavimentación de la avenida Los Constituyentes que habíamos presentado en su momento en Nación pero no hizo eco ya que no tuvimos respuesta para ningún tipo de proyectos que habíamos presentado a nivel nacional, creo que ahora volveremos a actualizar los precios y estaremos nuevamente enviando a ver si podemos conseguir el financiamiento para recuperar arterias tan importantes como la avenida Los Constituyentes ya que la idea es avanzar en una repavimentación, es una solución que daríamos de manera más definitiva, por el momento seguimos haciendo tareas de bacheos menores».

También contó que «en nuestra ciudad predominan más las calles de tierra, tenemos más de 4 mil calles de tierra que requieren su mantenimiento periódico, por ejemplo los días donde tenemos períodos aislados de lluvias el trabajo de perfilado y acondicionamiento a los pocos días vuelve a foja cero porque tenemos que volver a intervenir estos barrios, la verdad es mucha la cantidad de calles de tierra con la que aún cuenta nuestra ciudad pero vamos a avanzando de manera permanente no solo con aquellas obras que podemos financiar a través de convenios sino que también con aquellas donde el grupo de vecinos se va acercando y vamos viendo para hacer algunas cuadras».

«Se va a priorizar siempre las arterias principales que son las avenidas, aquellas calles internas donde pasan las líneas de colectivos, aquellos sectores que por su peligrosidad requiere intervención rápida para evitar posibles accidentes, vamos a estar trabajando siempre de manera de brindar seguridad al vecino», finalizó Gamarra.