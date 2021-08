Plan Integral de Servicios Esenciales benefició a vecinas y vecinos del barrio Antenor Gauna

Compartir

A través del trabajo conjunto y coordinado de todas las áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos del municipio capitalino, durante la jornada del martes se dio continuidad al Plan Integral de Servicios Esenciales beneficiando con múltiples acciones a vecinas y vecinos del barrio Antenor Gauna.

Con la implementación de este programa, cuadrillas comunales y cooperativistas, empleando máquinas y camiones, realizaron trabajos de recolección de residuos convencionales y no convencionales, mejoramiento de arterias, desmalezado, poda, mantenimiento del alumbrado público y limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales.

En referencia al intenso despliegue realizado, el responsable del área de Gestión Ambiental, Julio Vargas, sostuvo: “Tuvimos una importante reunión con los vecinos y vecinas del barrio donde escuchamos sus solicitudes y reclamos y en base a eso ya estamos interviniendo para brindarles efectivas respuestas. La idea es trabajar con todas las áreas del Municipio en el barrio Antenor Gauna hasta el miércoles 11 y luego continuar beneficiando a otros conglomerados”.

Seguidamente, el funcionario resaltó que “mediante la aplicación del Plan Bío, como ya ha ocurrido en otros barrios, hemos recuperado dos amplios espacios donde se habían generado microbasurales y hemos instalado carteles de concientización con el objetivo de que no se generen nuevos depósitos de basura, para resguardar la salud comunitaria y preservar el medio ambiente”.

“En este primer día de trabajo se han retirado entre 3 y 4 toneladas de residuos no convencionales, como ramas, escombros y todo tipo de chatarras, en diferentes sectores del conglomerado, y los vecinos han expresado su satisfacción por el desarrollo de estas acciones que mejoran la calidad de vida de todos ellos y embellecen los barrios”, indicó.

Finalmente, Vargas destacó que “estos operativos integrales, que ya han beneficiado a numerosos barrios, se realizan con el estricto cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, para preservar la salud de todos los trabajadores y las trabajadoras municipales y cooperativistas”.

