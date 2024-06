Platense dio el golpe y venció a un Boca sin respuestas

Boca Juniors perdió 1-0 ante Platense por la cuarta fecha del Torneo de la Liga 2024 y acumuló su segunda derrota en el campeonato, mientras que el Calamar ganó por primera vez. El único tanto del encuentro lo marcó la figura, Mateo Pellegrino.

El Calamar tiene una verdadera fortaleza en Estadio Ciudad de Vicente López, donde perdió uno de los últimos 16 partidos y acumula 11 vallas invictas.

El encuentro comenzó con nerviosismo en los dos equipos, ya que en tan solo 10 minutos había 3 amonestados (Juan Pablo Cozzani, Ronaldo Martínez y Marcos Rojo).

El Xeneize fue el que marcó más los tiempos del partido, pero las más claras fueron para el Calamar en esta primera parte y Chiquito García se agigantó para mantener el cero en su arco.

Por su puesto que el Xeneize tuvo lo suyo, pero chocó con un par de buenas intervenciones de Cozzani bajo los tres palos.

Cuando corrían 35 minutos, Rojo golpeó de forma innecesaria a Fernando Juárez cuando la pelota ya lo había pasado y Nicolás Ramírez no tuvo otra opción que expulsarlo, algo que se veía venir cuando le mostraron la amarilla a los 4 minutos por la infracción sobre Pellegrino.

Minutos más tarde se desató la polémica. Kevin Zenón le tiró un codazo a Gastón Suso y aunque no pareció conectaro, el VAR no llamó al árbitro para que vaya a ver la acción que podría haber terminado con la roja para el talentoso volante.

El empate 0-0 al entretiempo marcó que Boca no pudo anotar en ninguno de los primeros tiempos de este Torneo de la Liga.

En el complemento comenzó mucho mejor Platense y se pudo ver a un Boca muy ansioso, cometiendo infracciones infantiles cerca de su área.

En un tiro de esquina a los 4 minutos del segundo tiempo, la pelota le quedó en el área chica al paraguayo Martínez y para su desgracia, el remate dio en Lautaro Di Lollo y se fue por encima del travesaño de Romero que nada podía hacer.

Trascurridos 20 minutos del complemento, quedó evidenciado que el ingreso de Norberto Briasco en lugar de Equi Fernández hizo que el Xeneize perdiera el control de la pelota en el mediocampo.

En contraparte, la irrupción en cancha del colombiano Luis Miguel Angulo hizo que el Calamar fuera más punzante en ataque y amenazara constantemente con su velocidad en un contragolpe.

El premio para Platense llegó a los 22 minutos. Chiquito Romero sacó un pelotón, pero el rebote le quedó a Pellegrino y el delantero no desperdició su oportunidad para poner el 1-0, algo merecido para el que era el jugador más determinante del encuentro.

Para dimensionar el buen momento que está atravesando el 9 del Calamar, lleva anotados 5 goles en los últimos 7 que disputó.

El equipo de Diego Martínez sintió el golpe de estar abajo y ahí apareció en toda su dimensión Romero, quién fue el único responsable de que el encuentro solo estuviera 1-0.

En lo que restó del encuentro, Boca no pudo hilvanar ninguna jugada de peligro, por lo que el tramo final fue muy tranquilo para el local.

Esta fue la primera victoria en el campeonato de Platense. El Calamar no sumaba de a 3 frente al Xeneize como local desde el Clausura 97 (1-0 con gol de Daniel Loyola).

En la próxima fecha, Platense visitará a Talleres en Córdoba y Boca será local en La Bombonera frente a Vélez.