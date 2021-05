Platense goleó a Rosario Central por 4-1

Compartir

Rosario Central no pudo obtener el boleto a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en su visita a Platense en Vicente López por la última fecha de la Zona 1 y fue goleado 4-1 en el último partido del Chocho Llop como técnico del Calamar.

El marcador se abrió a los 12 minutos, en una buena jugada colectiva del local que terminó con un centro desde la derecha de Mauro Bogado a la cabeza de Jorge Pereyra Díaz que le ganó la espalda a su marcador y metió un frentazo letal en velocidad para estampar el 1 a 0.

Afortunadamente para el Kily González, sus dirigidos encontraron el empate rápidamente mediante una pelota parada tras una serie de rebotes que le cayó a Lucas Gamba en el área chica y el ex Unión, de espaldas al arco, improvisó una chilena sensacional para sorprender al arquero y establecer el 1-1.

En el arranque del complemento, Platense se puso nuevamente en ventaja esta vez a través de una contra perfecta por izquierda que permitió liberar el espacio en el otro extremo para que Baldasarra aparezca libre, reciba el toque de Bogado y con un derechazo potente celebre el 2 a 1.

El equipo de Llop apostó entonces al contragolpe ante un Central que sin ideas, contra un rival replegado, le costó generar situaciones de gol. Si algo le faltaba al equipo del Kily fue la expulsión de Torrent, por insultar al árbitro, cuando restaban diez minutos para el final. Pero el local no pudo hacer pesar su ventaja numérica ya que en la siguiente acción sufrió la roja de Baldassarra.

Sobre el final, Pedro Ojeda le cometió un penal infantil Matías Tissera y le permitió a Platense liquidar el duelo y sellar su primer triunfo como local en la Copa de la Liga. Fue el arquero Jorge De Olivera el que se hizo cargo de la ejecución y con un potente tiro marcó el 3-1. Sobre el final, hubo tiempo para que el joven Zalazar selle el 4-1 con una acción individual y una gran definición ante Broun.

De esta manera, Rosario Central no pudo clasificarse a los cuartos de final y le cedió su lugar a Racing que venció a San Lorenzo 2 a 0 en Avellaneda. River, que goleó a Aldosivi, también se clasificó junto a Estudiantes y Colón en la Zona 1.

