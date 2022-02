Platense venció 2-0 a Sarmiento y alcanzó la cima de su zona en la Copa de la Liga

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La 3ª fecha de la Copa de la Liga se puso en marcha el sábado con tres duelos correspondientes a la Zona 2 del torneo, pero la acción no se detiene y después de la fecha entre semana es el turno del primer duelo de la Zona 1 y Platense llegó a la cima de su grupo al superar por 2-0 a Sarmiento. Gonzalo Bergessio, de penal, y Rodrigo Contreras, le dieron la victoria al Calamar.

Bajo una llovizna y con una cancha rápida, el Verde tomó la iniciativa y tuvo llegadas al área del Marrón con Julián Brea como mejor exponente. Pero al promediar el primer tiempo el local empezó a salir y se arrimó el campo rival. El clima cambió, salió el sol y Platense continuó con sus intentos y el cotejo ganó en intensidad y Gonzalo Bergessio fue una de sus principales armas.

En el arranque de la segunda mitad el Calamar entró más decidido y a los 5 minutos Nicolás Bertolo fue derribado en el área y el juez cobró penal, que capitalizó Bergessio, que alcanzó 30 goles en el equipo de Vicente López, sumando sus dos etapas en el club.

Luego el equipo local no se conformó con la mínima diferencia y buscó ampliar el marcador. Por las bandas el Marrón mostró sus cartas gracias a Nicolás Bertolo (izquierda) y Horacio Tijanovich (derecha).

En tanto que Sarmiento no encontró respuestas en la ofensiva, más allá del ingreso del experimentado Lisandro López por el volante Julián Chicco. El equipo visitante tuvo sus llegadas, pero no pudo aprovecharlas.

Platense se replegó y logró salir de contra y en una de ellas, en tiempo adicionado, a los 49 minutos, consiguió el segundo tanto por medio de Rodrigo Contreras.

El partido se cerró con ese gol y Platense volvió a sumar de a tres lo que le permitió alcanzar la punta de su zona. El equipo también necesita cosechar unidades para poder mantener la categoría a la que volvió en 2021 luego de 22 años en el Ascenso.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp