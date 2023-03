Play Off LVA: Ciudad avanzó tras otro partidazo y será rival de Policial

Nuevamente a cinco sets, y esta vez con tensión total en el tie-break, Ciudad Vóley repitió triunfo sobre Once Unidos para cerrar la última llave de cuartos de final de la LVA RUS disputada en San Carlos de Bariloche, en un partidazo en la noche del miércoles que completó un marcador de 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 28-30, 15-13).

Los números del partido estuvieron todos del lado de Muni, en sintonía con el sembrado de la serie entre el líder de la Fase Regular y el octavo y último clasificado. Sin embargo, esas diferencias en ataque (52% contra 48%), bloqueo (17 tapas de Muni contra 11 rivales) y saque (el doble de aces, 6 a 3) Once Unidos las amortizó con un coraje increíble, que le permitió ser muy aguerrido en defensa y llevar a su rival al error con una presión implacable.

Tan firme fue Once Unidos que Ciudad no tuvo ni un match ball en un cuarto set que alcanzó el punto 30 en el tablero, y en el quinto set dio vuelta un 6-3 en contra para dominar hasta el 13-12, pero ahí apareció un bloqueo clave de Gaspar Bitar y luego lo clausuró uno de los ases de Muni: Vicente Parraguirre, autor del 15-13 con su tanto número 26 en el encuentro. También fueron esenciales las 31 conquistas de Facundo Conte y el buen ingreso del cubano José Romero desde el cuarto set, mientras que en Once el mejor anotador fue Iván Quiroga, con 17 en total.

Síntesis

Ciudad Vóley: Gaspar Bitar (3), Facundo Conte (31); Ignacio Benítez (9), Sergio Soria (11); Mauro Zelayeta (9), Vicente Parraguirre (26). Líberos: Tobías Scarpa, Damián Zalcman. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Ezequiel Vázquez, Manuel Albrecht, Rodrigo Soria, José Carlos Romero (10).

Once Unidos: Juan Ignacio Macció (3), Bautista Gazaba (7); Iván Quiroga (17), Nahuel García (13); Franco Ybars (12), Santiago Aulisi (15). Líbero: Tomás Ruiz. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi, Matías Martín, Joaquín Aquindo (1), Tomás Russo.

Semifinal número

15 para UPCN

UPCN San Juan Vóley accedió a semifinales de la LVA RUS al derrotar a River Plate y quedarse con la serie de cuartos de final. En Bariloche, los sanjuaninos ganaron por 3-0, con parciales de 27-25, 25-18 y 25-12, y cerraron el cruce 2-0. De esta manera, UPCN espera su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Monteros y Defensores de Banfield, con ventaja para los tucumanos.

Los Cóndores repitieron la victoria sobre River, esta vez un poco más holgada en el marcador y en el juego. Los sanjuaninos tuvieron el mérito y la capacidad de sobreponerse a los momentos adversos en el primer set, que fue el más parejo, para luego mantener el dominio sobre el rival, con una ofensiva aceitada y una buena performance colectiva.

El máximo anotador del partido fue Manuel Armoa Morel, con 18 puntos, en tanto que el central Carlos Mosquera tuvo una actuación sobresaliente en bloqueo, con 6 puntos por esa vía de los 11 que sumó.

UPCN clasificó por decimoquinta vez consecutiva a semifinales de la Liga Argentina, con la salvedad de que la temporada 2019/20 quedó trunca por la pandemia justamente antes de comenzar esa instancia. No obstante, los sanjuaninos ya habían conseguido el pase.

Las semifinales, por su parte, se jugarán en formato tradicional de ida y vuelta en la localía, con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la fase regular. Esto significa que UPCN afrontará de visitante el primer partido de la serie al mejor de tres, mientras que el segundo (y condicional tercer encuentro) será en San Juan.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (3), Gabriel Santos (10); Fabián Flores (2), Carlos Mosquera (11); Manuel Armoa (18), Ignacio Espelt (8). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Bucciarelli (2), Mateo Bozikovich, Flavio Rajczakowski.

River Plate: Tomás Steeman (1), Pablo Denis (10); Imanol Salazar (7), Joaquín Alzueta (5); Nahuel Rojas (10), Giuliano Turcitu (8). Líbero: Manuel Tamburi. Entrenador: Pablo Rico. Ingresaron: Juan Manuel Giulietti, Federico Trucco.