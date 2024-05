Playoffs NBA: Dallas aplastó a Minnesota y ahora va por Boston

Los Mavericks derrotaron 124-103 a los Wolves de Prigioni, cerraron 4-1 la serie final de Conferencia y ahora van por los Celtics.

Con una actuación de lujo de Luka Doncic y Kyrie Irving, los Dallas Mavericks derrotaron este jueves por 124-103 a los Minnesota Timberwolves -que cuentan al argentino Pablo Prigioni como asistente técnico- para conquistar la corona de la Conferencia Oeste de la NBA y citarse con los Boston Celtics por el título de campeón de la liga. Los Mavs se impusieron 4-1 en las finales de conferencia al mejor de siete partidos y regresaron a las finales de la NBA por primera vez desde que ganaron el título en 2011.

Doncic marcó el camino al triunfo anotando 20 puntos en el primer cuarto para que los Dallas sumaran su tercer título de la conferencia, tras ganar el Oeste en 2006 y 2011. El esloveno, finalista al premio al Jugador Más Valioso en la presente temporada, superó por un punto el esfuerzo colectivo de los Timberwolves que se vieron abajo 35-19 luego del primer período.

«Esto es de todo el equipo, no es solamente mio. Significa mucho, vamos a las finales de la NBA y todavía no lo puedo creer», dijo Doncic. «Mi mente estaba en marcar el camino, sabía que iba a tener una marca doble y teníamos que dedicarnos a jugar al básquet”. Los números finales de Doncic dejaron 36 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias. Junto a Kyrie Irving se combinaron para 72 puntos en una noche en la que el base sumó a sus 36 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias.

«Hay que disfrutar el momento y darnos cuenta lo que cuesta llegar a este punto, no hay nada garantizado en esta liga», dijo Irving quien ha disputado las finales de la NBA en cuatro ocasiones. «No lo hubiésemos podido lograr sin el esfuerzo de todo el año, esta es la recompensa. Somos un gran equipo, no se trata solamente del trabajo que hacemos junto a Luka», agregó.

En el tercer cuarto, los Mavericks alcanzaron una ventaja de hasta 36 puntos, Minnesota respondió en el último período estando al borde de la eliminación y logró acortar distancias a 21 puntos pero con poco menos de tres minutos en el reloj ambos entrenadores hicieron ingresar a los jugadores suplentes con el partido definido. «Este grupo tiene una conexión especial», dijo Jason Kidd. «Estamos jugando en un gran nivel pero este es un grupo especial con una conexión dentro y fuera de la cancha».

Karl-Anthony Towns terminó el partido con un doble-doble de 28 puntos y 12 rebotes mientras que Anthony Edwards aportó 28 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

En el camino a las finales de la NBA, los Mavericks derrotaron 4-2 a los LA Clippers en la primera ronda, 4-2 a Oklahoma City Thunder en las semifinales de conferencia y este jueves concretaron un 4-1 frente a los Minnesota Timberwolves.

En 2024, los Mavericks aspiran a conseguir su segundo título en la mejor liga de básquet del planeta en esta ocasión superando a los Boston Celtics. El primer partido frente al campeón de la Conferencia Este se disputará el 6 de junio en el TD Garden en Boston, Massachusetts.

Kyrie Irving volverá a Boston. Luka Doncic vivirá su primera experiencia en la serie por el título de la NBA. Jaylen Brown y Jayson Tatum tendrán otra oportunidad de conseguir un anillo. Kristaps Porzingis chocará también contra su equipo anterior. Hay muchas historias paralelas en estas Finales de la NBA.

El duelo está definido. Boston y Dallas chocarán por el trofeo Larry O’Brien, en una serie que inicia el 6 de junio, Los miembros de ambos equipos estarán sentados y esperando durante prácticamente una semana, como resultado de que las finales respectivas de conferencia se resolvieron por paliza y sin gran suspenso.

Dallas sentenció la eliminación de Minnesota este jueves, al imponerse por 124-103 y resolver 4-1 la final del Oeste. Boston selló su boleto desde el lunes, tras superar 108-105 a Indiana para completar la barrida por 4-0 en el Este.

Es la segunda vez en tres temporadas que Boston llega a las Finales, luego de caer ante Golden State en seis partidos en 2022. Dallas está en la ronda definitiva por primera ocasión desde 2011, cuando ganó el campeonato frente a Miami.

Se hablará mucho —y con justa razón— de Irving y de los Celtics, quienes se reencontrarán, ahora como rivales en la búsqueda del cetro. En 2017, Boston realizó un gran canje para obtener a Irving, con la esperanza de verlo lucir sobre su cancha en las Finales de la NBA. Ocurrirá, pero no de la forma en que ambas partes vislumbraban hace siete años.

Irving fue elegido al Juego de Estrellas en cada una de sus dos temporadas en Boston. Se marchó como agente libre en 2019, para unirse a los Nets de Brooklyn. Unos meses antes había prácticamente prometido que se quedaría con los Celtics. Ha habido algunos momentos interesantes en sus regresos a Boston. Los aficionados suelen abuchearlo y alguna vez le lanzaron una botella de agua. Se lo multó por señas obscenas, y enfureció a la multitud por pisar la figura del duende, emblema de los Celtics, a la mitad de la cancha, tras una victoria conseguida ahí por Brooklyn en los playoffs. Irving ya se coronó jugando junto a LeBron James con Cleveland en 2016.

Porzingis pasó casi tres años en Dallas, a donde llegó mediante un canje con los Knicks de Nueva York en 2019. Está en su primera campaña en Boston y ha representado una gran parte del éxito de los Celtics. Sin embargo, se lastimó en la primera ronda ante Miami y no ha vuelto a jugar. Parece razonable que esté listo para las Finales. “Ha progresado bien y trabaja muy duro para volver”, aseveró el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla.

Boston ganó los dos duelos ante los Mavs en la campaña regular, 119 110 en Dallas el 22 de enero y 138-110 como local el 1 de marzo.