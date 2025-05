Playoffs NBA: Oklahoma se puso 2-0 ante Minnesota en la final del Oeste

Los Thunder derrotaron 118-103 a los Wolves de Prigioni con 38 puntos del MVP de la temporada.

El MVP Shai Gilgeous Alexander igualó este jueves la mejor marca de su carrera en los Playoffs, con 38 puntos, y comandó la victoria por 118-103 de los Oklahoma City Thunder en casa contra los Minnesota Timberwolves del argentino Pablo Prigioni (asistente técnico) para dar a su equipo ventaja 2-0 en las finales del Oeste y cargar de presión a sus rivales.

La noche de SGA en el Paycom Center empezó con la entrega del MVP al mejor jugador de la temporada regular y el canadiense prolongó la fiesta en pista con 12-21 en tiros de campo, 1-2 en triples y 13-15 desde la línea de libres a los que sumó tres rebotes y ocho asistencias.

Los Thunder, la mejor franquicia de la NBA con 68 victorias en la temporada regular, incrementaron a 7-1 su balance en casa en estos Playoffs y pusieron la presión sobre los Wolves, que regresan ahora a Minnesota obligados a defender su pista al menos en uno de los dos encuentros si quieren seguir con vida en la serie.

El partido

OKC volvió a pisar el acelerador en la segunda mitad, concretamente en un tercer período en el que firmó unos parciales de 12-1 y de 10-0 que dejó sin opciones a Minnesota.

Jalen Williams aportó 26 puntos, diez rebotes y cinco asistencias y Chet Holmgren aportó 24 puntos para unos Thunder que contuvieron la reacción de orgullo de Anthony Edwards y están a dos victorias de sus primeras Finales desde 2012.

Edwards tuvo una planilla con 32 puntos, nueve rebotes y seis asistencias para los Wolves, con 12-26 en tiros de campo, pero sus Wolves solo aguantaron un tiempo frente a unos Thunder más maduros.

Jaden McDaniels metió 22 puntos y Nickeil Alexander-Walker dio un valioso aporte con 17 puntos saliendo desde el banco para Minnesota, que vio como Julius Randle, uno de sus jugadores más en forma, se quedaba en seis puntos, con 2-11 en tiros de campo.

Los aficionados del Paycom Center no dejaron de dedicar cánticos de “MVP, MVP” para Gilgeous Alexander, que se quedó varios minutos firmando autógrafos en el post partido y que, tras recibir el premio MVP en el centro de la pista, ofreció unas clases de efectividad.

Llevaba ya 19 puntos al descanso con seis de nueve en tiros de campo. Desesperó a la defensa de los Wolves, que no encontraba soluciones para contener a la estrella canadiense. SGA dio ritmo a sus compañeros con cuatro asistencias y estuvo impecable desde la línea de libres, con un perfecto seis de seis.

En los Wolves, Edwards estuvo mucho más agresivo respecto al primer partido, pero lo hizo sin gran acierto. En solo dos cuartos tomó más tiros que en la noche del martes, aunque no pasó de un 7-18 para 16 puntos.

A nivel de intensidad, Minnesota tuteó a los Thunder y la diferencia de ocho puntos a favor de los locales al ecuador del partido la marcó un parcial final de 13-5.

Fue en el tercer cuarto cuando OKC se llevó el partido. SGA metió 11 puntos, con cuatro de seis en tiros, y los Thunder sellaron un 12-1 para escaparse 82-65 y, posteriormente, un 10-0 que disparó la renta hasta el 93-69.

Los Wolves, en los que Randle no jugó en el cuarto período, no tuvieron fuerzas para remontar, pese a conseguir recortar distancias hasta las diez unidades con tres minutos en el cronómetro. Los dos primeros capítulos de la serie mostraron una clara superioridad de OKC, con los Wolves aferrados a su público para darse una oportunidad.

Así están las finales de Conferencia en la NBA

Conferencia Este

New York Knicks (3º) vs Indiana Pacers (4º)

(Los Pacers lideran la serie 1-0)

21 de mayo: Knicks – Pacers 135-138 (prórroga)

Viernes 23 de mayo, 21 hs: Knicks – Pacers

25 de mayo: Pacers – Knicks

27 de mayo: Pacers – Knicks

29 de mayo: Knicks – Pacers (si es necesario)

31 de mayo: Pacers – Knicks (si es necesario)

2 de junio: Knicks – Pacers (si es necesario)

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder (1º) vs Minnesota Timberwolves (6º)

(Los Thunder lideran la serie 2-0)

20 de mayo: Thunder – Timberwolves 114-88

22 de mayo: Thunder – Timberwolves 118-103

24 de mayo: Timberwolves – Thunder

26 de mayo: Timberwolves – Thunder

28 de mayo: Thunder – Timberwolves (si es necesario)

30 de mayo: Timberwolves – Thunder (si es necesario)

1 de junio: Thunder – Timberwolves (si es necesario)