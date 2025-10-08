PNA secuestró droga en Formosa y Misiones: hay dos detenidos

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron más de 160 kilos de sustancias ilícitas y detuvieron a dos involucrados, en dos operativos realizados en Misiones y Formosa.

El primer procedimiento ocurrió en la localidad misionera de Garupá, cuando personal de la Fuerza detectó que una embarcación proveniente del Paraguay arrojó bultos sobre la costa argentina y regresó a su país de origen.

Al acercarse al lugar, se comprobó que se trataba de seis bultos con 213 paquetes de droga, cuyo peso alcanza los casi 155 kilos.

Por otro lado, en la zona conocida como “Barco Hundido” (Formosa), una patrulla de la Institución detectó que los tripulantes de una moto recibieron un paquete desde una embarcación, que luego navegó hacia el Paraguay.

Cuando el rodado se dirigía por la calle San Francisco, a unos 500 metros de la costa, los prefecturianos lograron interceptarlo y aprehender a dos hombres, que habían intentado fugarse.

Como resultado de la requisa, se comprobó que trasladaban casi ocho kilos y medio de estupefacientes.

Con el aval de los magistrados intervinientes, se detuvo a los dos implicados y se decomisó toda la droga y el rodado. El valor total de lo secuestrado asciende a más de 400 millones de pesos.