Pobladores de San Hilario están angustiados porque desde hace una semana no tienen agua

José Candia, un poblador de la localidad de San Hilario se contactó con el Grupo de Medios TVO para hacer pública la situación que atraviesan en la zona debido a que desde hace una semana aproximadamente no cuentan con agua. «Los pobladores estamos angustiados, no sabemos qué hacer ante lo que sucede. Estamos desesperados», sostuvo.

Al referirse a lo que ocurre relató: «ahora se puso a disposición de los vecinos un camión con agua, pero no alcanza; realmente no sabemos tampoco cuál es la razón por la que no contamos con el vital líquido, lo concreto es que no hay».

«Acá hay dos represas que son las que alimentan la planta de agua potable y luego se distribuye por red al pueblo. Los vecinos estamos desesperados, tenemos chuicos, animales, etc.», comentó.

Seguidamente fue consultado por cómo se las arreglan. «Quienes tienen aljibe son solidarios y convidan el agua, no sabemos hasta cuándo. Gracias a Dios nos dan un poco, aunque no lo suficiente», respondió.

Lamentó el hombre que pese a que se trata de una situación de emergencia no ven que se haga algo para resolverla. «Vivimos en un pueblo muy chico donde todo se sabe. Creo que son las autoridades de nuestro pueblo las que se tienen que incomodar y salir a golpear puertas para resolver lo que pasa. Ahora están las maquinarias del SPAP en el Agua Potable, pero nosotros seguimos en las mismas».

«El pueblo en general está pasando por lo mismo, algunos que tienen motor tratan de sacar agua de una perforación, pero eso tiene su horario, puede ser de noche o madrugada», añadió.

«Nuestras autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. No puede ser que tengamos que salir en los medios de comunicación para que nos hagan caso; para eso los elegimos, para que representen los intereses del pueblo, pero hoy se representan ellos nomas mientras nos dejan a nosotros ‘colgados'», lanzó.

Por último, Candia expresó que no tenía la «intensión» de informar lo que sucede, pero en vista de que ya pasaron varios días y no hay soluciones no le quedó «de otra». «Estas cosas uno debe comunicar. Acá nadie se anima a levantar la voz y decir lo que pasa, hay mucho temor», cerró.