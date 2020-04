Pobladores se mostraron preocupados ante permanente «mal» accionar policial en Laishí

Compartir

Pobladores de la localidad San Francisco de Laishí se contactaron con el Grupo de Medios TVO para hacer público el malestar que existe entre los mismos debido al accionar policial. Indicaron que «los uniformados que prestan servicio en el pueblo ‘sobrepasan’ sus deberes como funcionarios públicos» y que la gente teme reclamar al respecto. Lo que buscan al exponer la situación es que quienes deben tomar cartas en el asunto lo hagan y revean o investiguen el comportamiento policial ya que aseguran: «quienes deben brindar seguridad no lo hacen, y se escudan detrás de su uniforme para hacer lo que les da la gana».

Si bien en varias oportunidades se han quejado, lo que colmó la paciencia ahora fue el hecho de que el lunes «hayan cerrado» las puertas del correo del pueblo porque las personas que se encontraban en la fila aguardando para cobrar no habrían respetado la distancia social.

«Había fila de personas que estaban esperando para cobrar, pero debido a que no se respetaba la distancia social la Policía nos mandó a nuestras casas. Es una vergüenza que pase esto, entiendo que la gente no respeta la distancia, pero la solución no es venir y cerrar el lugar, se puede organizar a la gente y listo. No nos pueden castigar de esta manera», se quejó una de las personas del lugar.

«Como ciudadanos estamos cansados de no tener garantías por parte de quienes las deben brindar. No es un secreto lo que pasa en el pueblo, todos los vecinos estamos al tanto y lo comentamos, pero con eso no ganamos nada. Los uniformados creen que por pertenecer a una fuerza pueden sobrepasar los límites y hacer lo que quieren, pero no es así, pasa que la gente es muy mansa y no dice nada, además tiene miedo», lanzó otra de las personas.

Seguidamente confió: «muchas veces cuando andan recorriendo en los móviles paran en los comercios chicos para que ‘colaboren con ellos’ y en caso de que no lo hagan preguntan cómo están con los papeles del negocio, queda claro su objetivo» y agregó que «ni la Municipalidad persigue a las personas que se rebuscan poniendo algún negocio, porque sinceramente hay mucha necesidad. La gente hace lo que puede para vender».

«También en varias oportunidades vi como molestan a los chicos que andan por la calle por ‘portación de rostro’. O los levantan de algún sitio público sin motivo alguno».

Una mujer por su lado expuso que «cuando te vas a la Comisaría a hacer alguna denuncia o algo no te hacen caso, más aún si sólo te roban pequeñas cosas. A mí me robaron el tubo de gas y nadie me hizo caso, cuando expuse la situación me preguntaron: ‘eso nomas’, como si no fuera la gran cosa, para mi fue una gran pérdida porque no tengo dinero para comprar otra garrafa; vivo el día a día».

De la misma forma se relató que «por ejemplo, cuando algún efectivo policial le tiene en la mira a alguno -por cualquier motivo- empiezan a perseguirlo por el tema del casco y los papeles de la moto, lo cual está perfecto, pero lo que molesta es que en Laishí nadie usa casco entonces es muy evidente lo que hacen. Otra cosa, cuando le sacan la moto, para retirar la gente debe ir a pagar en la Comisaría, no interviene ni tránsito ni la Municipalidad. Uno va, paga y listo. No sabemos a dónde va a parar la multa».

«Sabemos que esto no está bien, ellos están para hacer cumplir la ley no para utilizarla a conveniencia propia. Entonces que nos queda a nosotros si quienes deben protegernos no lo hacen y hacen uso y abuso de autoridad», agregó.

Dirigente político

Por su lado, Carlos Castro -dirigente radical de dicha localidad- indicó que se trata de una situación que sucede porque la gente de los pueblos generalmente es muy «buena» y no levanta la voz cuando suceden este tipo de «abusos».

«La semana pasada me llamaron tres personas diciéndome que cuando la gente estaba haciendo fila para cobrar llegó el Comisario nuevo y al ver que no se respetaba la distancia social empezó a los gritos diciendo que ya no se iba a pagar más si esto no se cumplía, además sacó a unos cuantos de la fila y a un Policía que estaba de servicio ese día ahí lo mandó a la Comisaría diciéndole que ‘no servía para nada'», recordó.

Y prosiguió: «hay un permanente maltrato para con los uniformados y a la gente. El nuevo Comisario protagonizó varios episodios. Las personas no quieren dar nombres porque siempre hay represalias. En mi caso desde hace tiempo vengo denunciando el problema de la falta de agua y que si salía era salada, yo saqué una publicación contando esto y me mandaron a la Justicia».

«La gente de Laishí no quiere hablar, es un secreto a voces, además ningún policía va a ir a declarar contra su jefe porque lo maltrata», reconoció.

Asimismo, Castro agregó que «nosotros necesitamos del poder policial por el tema de que hay muchos robos, pero no se puede permitir que vengan a maltratar sin que ni para qué a las personas. En el Correo generalmente hay personas con discapacidades o adultos mayores que se acercan a cobrar su pensión».

«Vivimos en un estado de democracia, no pueden venir a avasallar los derechos de la gente. Se pasan de listo porque la gente en los pueblos no reacciona, quizás se quejan en voz baja, pero todo queda ahí», cerró el radical.