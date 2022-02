Compartir

Linkedin Print

Los jubilados son los más afectados en nuestro país. Además de que les pagan miseria que no les alcanza siquiera para comprar medicamentos, no les brindan buen servicio de salud. Me da pena porque no son dignos ni de comer sano porque todo está caro. Ellos deberían recibir los beneficios antes que nadie.

Compartir

Linkedin Print