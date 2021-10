Pobreza en Formosa: desde Cáritas aseguran que aumentó la demanda de alimentos

Compartir

Linkedin Print

Ramón Cubilla, director de Cáritas de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que aumentó la demanda de alimentos en la entidad y que cada vez más personas se acercan a pedir leche, harina, azúcar o cualquier alimento. Esto se desprende luego de que el INDEC informara que 159.116 formoseños viven entre la pobreza y la indigencia solo en la ciudad capital.

“Es una realidad que hace un tiempo venimos denunciando porque ha crecido la necesidad en Formosa, sobre todo uno ve de manera permanente la gente que está siempre pidiendo algo para comer, leche, azúcar, yerba y tratamos de asistir en la medida que podemos, en algo los acompañamos”,expresó sobre las personas que se acercan a pedir asistencia en las sedes de Cáritas.

“Lamentablemente esta situación particular de necesidad va acompañada por otra, es el instrumento en cuanto al robo, buscan cómo sustentarse y caen en el delito para poder conseguir algo para comer, acá en Cáritas de manera permanente la gente está viniendo a buscar algo para comer y conseguir lo básico, más que nada te piden leche o azúcar, tienen muchos hijos, piden yerba o harina para el mate cocido y chipa cuerito”, se explayó.

En cuanto a las colectas que hicieron este año y se han recibido colaboración de la gente, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, Cubillas resaltó que “la colecta salió bien en el sentido de que estamos en plena pandemia y el epicentro de la colecta siempre fue la misa y en el contexto de pandemia no hubo misas, pero sí la gente se arriesgó, hemos pedido permiso para salir a recorrer las cosas, la gente salió a compartir con la alcancía, hicimos una muy buena colecta, no me puedo quejar de eso”, expresó.

En tanto contó que en Cáritas, “nos nutrimos en una parte de la colecta, tenemos siempre alguna ayuda que viene de nación, pero eso está ligado al Ministerio de Desarrollo Social y a veces es muy difícil congeniar con ellos en cuanto a la exigencia, son muy exigentes en cuanto a la forma de penetración, de rendir, de adquirir los productos y ahí estamos limitados, el año pasado recibimos mucho y este año recién recibimos una parte para poder comprar, nosotros vamos a un comercio, hacemos la proforma y con eso se paga, son 30 parroquias a nivel diocesano, nosotros desde capital hasta Juárez tenemos que abastecer, acompañar y a veces nos cuesta un poco que sea equitativo para que todos puedan tener algo, en el interior también está muy difícil, el trabajo de campo, la cosecha han bajado muchísimo”.

“Si no hay un cambio de política, algo que ayude, estamos mal, en Formosa más del 80% depende de la administración pública y los privados que había en su momento se destruyeron, quedaron algunos que tuvieron la valentía de defender la fuente laboral, los que no pudieron revertir su situación cerraron”, lamentó al finalizar.

Compartir

Linkedin Print