La pobreza no es el resultado de un intento por hacer las cosas bien que se engendró mal sino que es el resultado de “amalgamar” pobreza teniendo la intención de reproducir pobreza. No hay nadie que hoy hable en una radio o televisión que no quiera dejar en claro -ante todo- que es una buena persona que está preocupada por las cosas que pasan. Es una esgrima de la moral de jardín de infantes para zopencos.