Cuando una sociedad tiene poca educación las consecuencias son catastróficas y tienen un efecto dominó. Se puede ver con el tema del dengue que hay gente a la que no le importa y no colabora en quitar reservorios de agua. Es lamentable la poca conciencia ya que no solo se perjudican a sí mismos sino que a todo un sector.