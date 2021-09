Pochettino: “No creí que traerlo a Messi a PSG fuera posible”

Compartir

Linkedin Print

Mauricio Pochettino confesó que “no creía que la llegada de Lionel Messi” al PSG “fuera posible”. El entrenador argentino de París Saint-Germain brindó una entrevista al sitio de la UEFA, que reprodujo el diario Sport, de Barcelona.

“La verdad que nunca pensé que traerlo a Messi a PSG fuera posible, pero seguramente esto fue así porque se dio todo demasiado rápido y uno tarda en darse cuenta. Después, entre él y yo existe una conexión especial, porque no solamente somos argentinos, sino que los dos somos hinchas de Newell’s y nuestras raíces están en Rosario”, explicó Pochettino.

“Quizá no sea yo la persona más adecuada para describir a Messi y seguramente habrá otras que lo puedan realizar como él se merece. Lo que puedo decir es que Lionel siempre será considerado entre los mejores del mundo. Y desde que llegó a París se adaptó muy rápido y se entrenó muy bien, tratando de alcanzar su nivel más alto lo antes posible”, afirmó.

Y finalmente, luego de destacar el buen mercado de contrataciones de PSG, le apuntó especialmente al español Sergio Ramos, proveniente de Real Madrid, de quien dijo que “es un jugador que puede, si se le da la oportunidad, transmitir su experiencia y su competitividad al resto del plantel, porque como Messi, él también ganó todo”.

Asimismo, otro de los que se refirió a la partida del ídolo del Barcelona fue el referente del elenco culé Sergio Busquets, quien heredó la cinta de capitán de Lionel Messi. Según el centrocampista jamás hubiera deseado la despedida del delantero, que supo invitarlo a la cena íntima antes de emigrar, que celebró en su casa en Casteldefels. Así lo confirmó en la conferencia de prensa previa al encuentro de este martes ante el Bayern Múnich en el Camp Nou, el primero de Champions League sin la estrella argentina.

“Nos dejó en un estado de shock por lo que significaba Leo para el Barça y para mí. Son circunstancias difíciles de digerir, fue duro pero ahora hay que cambiar el chip. Ya lo estamos haciendo y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Leo y todo lo que conllevaba”, confesó Busquets, quien a su vez habló de la rivalidad que nació con su partida al PSG y las aspiraciones de ambos de conquistar la Champions League.

“En el fútbol puede pasar de todo. El Chelsea no entraba en el grupo de favoritos y ganó el título. Es muy importante que rindamos a nivel equipo, que es lo que ahora predomina. Sabemos que no tenemos a Leo y sus individualidades, pero tenemos que superarlo. Sabemos la dificultad que enfrentamos, pero tenemos ambición con este equipo, ¿por qué no?”, cerró.

Ayer, el PSG presentó la tercera camiseta para la temporada 2021-2022, la cual tiene una inspiración muy particular. “De la oscuridad brota la luz…”, fue el lema que eligió el elenco de la capital francesa para mostrar al mundo su nueva indumentaria en la que predominan los tonos oscuros como el negro y el gris. El escudo del equipo está en el centro del pecho en color rojo, mientras que los logos de los patrocinadores aparecen en blanco. “Está inspirada en las camisetas que han hecho famoso al club desde finales de los 90 y que han quedado en la memoria de la afición parisina”, sostuvieron sus creadores.

El video de lanzamiento tiene una estética urbana y cuenta con la presencia de las grandes estrellas de la institución. Lionel Messi aparece a la cabeza, acompañado por Neymar, Kylian Mbappé y Leandro Paredes, entre otros. También participan integrantes del conjunto femenino del PSG como Jordyn Huitema, Marie-Antoinette Katoto y Sakina Karchaoui.

La gran incógnita es cuándo se podrá ver a Messi en cancha con esta nueva camiseta. El delantero vio desde las gradas el partido del PSG del último sábado ante el Clermont debido a que tan solo unas horas antes había aterrizado en Francia luego de disputar la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina. Se espera que la Pulga esté a disposición del entrenador Mauricio Pochettino el próximo miércoles cuando el elenco parisino haga su debut en la Champions League ante el Brujas de Bélgica en condición de visitante.

Compartir

Linkedin Print