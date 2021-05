Pole con golpe incluido para Leclerc en Mónaco

Compartir

Charles Leclerc logró la pole position para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 a pesar de golpearse en el final de la clasificación.

Charles Leclerc le devolvió la sonrisa a los fanáticos de Ferrari, ya que logró la pole position en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La marca italiana no ganaba una clasificación desde México 2019.

Se terminó la Q1 con Bottas en lo más alto del clasificador tras cronometrar 1m10s938. Segundo se ubicó Leclerc a una diferencia de 17 centésimas y tercero finalizó Verstappen a 186 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Norris y Sainz Jr.

Quedaron eliminados: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine), Nicholas Latifi (Williams), Nikita Mazepin (Haas) y Mick Schumacher (Haas). Este último no pudo clasificar tras un golpe en el tercer ensayo.

Llegó a cero el cronómetro en la Q2 y la Ferrari de Leclerc fue la más veloz con un tiempo de 1m10s597. Dejó como escolta a Verstappen a sólo 53 milésimas y tercero a Bottas a una diferencia de 98. Cuarto se ubicó Sainz Jr. y quinto Pérez.

Quedaron eliminados: Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

La Q3 terminó con bandera roja por el golpe de Leclerc contra el muro, pero igualmente el monegasco se quedó con la pole al registrar 1m10s346. Segundo se ubicó Verstappen a una diferencia de 23 centésimas y tercero culminó Bottas a 255 milésimas. Por su parte, completaron los mejores cinco Sainz Jr. y Norris.

Más atrás se ubicaron Pierre Gasly (AlphaTauri), Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Fue la octava pole para Leclerc dentro de la Fórmula 1. Por su parte, Ferrari no ganaba una clasificación desde el Gran Premio de México en la temporada 2019.

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se pondrá en marcha el domingo desde las 10 con Leclerc y Verstappen desde la primera fila.

