Polémica Declaración de Insfrán: «Tenemos el Peor Presidente de la Historia» en medio de una Controversial Inauguración

El programa radial “Una Cuestión de FEr”, emitido por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO y conducido por Fernando López (Lunes a viernes de 17 a 19h), dedicó un extenso segmento a analizar el reciente y contundente discurso del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. El contexto del discurso fue la inauguración de una piscina que el propio mandatario calificó de «olímpica», un hecho que no estuvo exento de controversia.

Inauguración y el «Mito» de la Pileta Olímpica

Fernando López abrió el segmento refiriéndose al acto: “Vamos a escuchar, esto decía recién Insfrán ahí al inaugurar la pileta, ¿eh? Este olímpica eh que dijo que es pileta olímpica, ¿no?” La aclaración del conductor no fue casual, ya que remite a una larga historia de especulaciones sobre la obra. La construcción, iniciada en 2016, llegó a su fin en 2025, con una pandemia de por medio, y durante años circuló una versión muy fuerte: “muchos aseguraban, ocurría una versión de que era más corta, de que le faltó eh algunos centímetros o que le faltaron algunos centímetros y por esto no era totalmente olímpica, que no cumplía con el requisito para los sudamericanos, bla bla bla, ¿no?”

El conductor del programa radial subrayó la esperanza de que, finalmente, el requisito se cumpla, haciendo referencia a un antecedente negativo: “Uno estima que sí, porque no quiero creer que dos veces no va a pasar lo mismo. Ya no pasó con el velódromo que le hicieron el velódromo y no se puede usar porque no tiene las condiciones técnicas como para ser usado.” Con esta expectativa, López dio paso a la parte más trascendente del discurso, aquella donde Insfrán se refirió al presidente Javier Milei.

Críticas Feroces al Presidente Milei: “El Peor de la Historia”

El gobernador Insfrán fue categórico al hablar de la situación nacional y del actual jefe de Estado. En un pasaje que no dejó lugar a dudas sobre su postura, el mandatario provincial lanzó una dura acusación: “Tenemos el peor presidente de la historia en el momento más difícil del mundo. Y lo digo sin ponerme colorado porque es el peor”.

López luego ahondó en el análisis de las declaraciones, señalando que, a pesar del poco tiempo en el cargo, Insfrán considera que el conocimiento de la gestión es suficiente: “tan solo, no, todavía ni dos años no hace, pero basta para conocerlo.”

Insfrán continuó su crítica relacionando la figura de Milei con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien consideró su «patrón»: “Ahora está desesperado y por fin hace poco el patrón de él que es Trump a través de su secretario del Tesoro. Sacó tres, cuatro, tuit y eso más o menos lo levantó y lo hizo creer que más o menos era una persona invencible.” Sin embargo, el mercado, según el gobernador, le habría dado una cachetada de realidad: “Hoy el mercado nuevamente le hizo sentir de que no es así.”

El mensaje final de Insfrán fue con un claro tinte político y electoral: “Espero que El pueblo de Formosa, demos una vez más al pueblo argentino una demostración de que somos un pueblo esclarecido y por supuesto todas las cosas agradecido”.

Impacto de las Declaraciones y Contexto Electoral

Tras la escucha del discurso, Fernando López corroboró la tensión económica a la que hizo referencia el gobernador: “es cierto, hoy los mercados tuvieron una jornada muy compleja, hubo otra vez entre deudas y compromisos que se asumen cada fin de mes, una reducción de cerca de 740 millones de dólares eh de la caída de las reservas. Este, pero bueno, ha sido una jornada compleja otra vez el día de hoy, ¿no?”

El conductor también puso el discurso en perspectiva con el ajustado calendario electoral. Dado que el día siguiente comenzaba la veda para los actos de gobierno, el evento de la pileta podría haber sido uno de los últimos de este tipo: “la verdad que no sé si esta va a ser la última vez que uno lo escuche Insfrán hablar eh porque bueno, si bien es cierto que mañana comienza eh la veda ya para los actos de gobierno y este podría ser el último o sería el último o es el último, porque ya no pueden anunciar nada más.”

No obstante, López aclaró que el gobernador mantiene abierta la posibilidad de participar en eventos políticos de campaña: “todavía tiene la posibilidad de participar en eventos políticos, ¿no? Es decir, si hacen eventos de campaña, actos, etcétera, todavía lo podrá hacer, pero veremos si finalmente este termina este formando parte o no de este tipo de eventos, ¿no es cierto?”

Finalmente, López recalcó la cercanía de la fecha de votación, resaltando que la campaña “no parece arrancar” a pesar de que solo quedan 23 días para el fin del proselitismo electoral. La frase lapidaria de Insfrán, “tenemos el peor presidente de de la historia Argentina, ¿no?”, cerró la cobertura, dejando en claro el tono de confrontación que dominará el tramo final de la campaña.