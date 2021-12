Polémica desvinculación: los músicos de Damas Gratis apoyaron a la hermana de Pablo Lescano

Compartir

Linkedin Print

Aunque siguen tocando en la agrupación, el percusionista y el baterista expresaron públicamente su tristeza por la partida de Romina, corista.

Romina, histórica corista de Damas Gratis y hermana de Pablo Lescano sorprendió a sus seguidores esta semana al anunciar a través de sus redes sociales que había sido desvinculada de la banda y copió algunas de las cosas que le habría dicho el líder de la banda. “Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”, escribió la cantante.

Sin ella sobre el escenario la banda siguió con el cronograma de presentaciones previsto, entre ellos un gran show en el Gran Rex que contó con Karina La Princesita, Grupo Trinidad y La Nueva Luna como invitados para festejar los 44 años de Pablo Lescano.

Dos de los músicos que tocaron en el recital y que continúan dentro del staff de Damas Gratis expresaron públicamente su apoyo a la corista. Ambos dejaron en claro que se va alguien muy importante para el equipo y que notarán su ausencia.

“Te vamos a extrañar compañera de giras. Mucha suerte en tu nueva vida y desde ya acá estaremos tus compañeros siempre”, escribió Carlín Segovia, percusionista, y César Edgardo Candia, baterista, agregó en un tono similar: “Te vamos a extrañar amiga, compañera de charlas, mates y café. Lo mejor para vos en todo lo que te propongas”.

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!”, dijo en su Instagram la cantante que integra la banda desde los inicios del fenómeno.

Luego, en una historia replicó los mensajes hirientes que le habría dicho el líder. “‘Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana’; ‘No te soporto más’; ‘No vengas más’; ‘Sos un dolor de huevos’; ‘Y encima no sabés cantar’; ‘Devolvéme los dos millones que perdiste’”, escribió y muy segura de su partida agregó: “Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”.

Mientras tanto, Pablo hizo un posteo que despertó más confusión que certezas: “Chau langosta. Buen viaje, gede”. Algunos seguidores pensaron que se trataba de una referencia indirecta a la salida de su hermana, pero otros sostuvieron que en realidad se refería a un amigo que falleció recientemente al que apodaba “langosta”. Otra de las versiones que circuló en las redes se centró en el reclamo del cantante sobre los 2 millones de pesos, ya que podría estar relacionado con el robo que sufrió en 2004 cuando irrumpieron en una caja de seguridad donde guardaba los ahorros de toda su vida y se llevaron 680.000 dólares.

Como si nada hubiera pasado, la banda tocó el martes en el Gran Rex y sin Romina pero con varios artistas del ambiente invitados, repasaron éxitos como “Me vas a extrañar”, “Alza las manos”, “Yo quiero tomar vitamina”, entre otros en lo que fue también el festejo del cumpleaños número 44 del ídolo.

Al finalizar el multitudinario show, como suele hacerlo en cada recital, Pablo se fotografió con los músicos de la banda de espaldas al público, para que éste pudiera aparecer también en la postal. La foto estuvo integrada por Edgardo Gómez (guitarrista), Daniel de la Cruz (trompetista), Bebu (teclados) y Cesar Edgardo Candia (baterista) y Carlín Segovia (percusionista) quienes le habían expresado su apoyo a Romina.

Los hermanos comenzaron su camino en la música casi en simultáneo. Luego de que él fuera tecladista de Amar Azul, formó el grupo Flor de Piedra en el que no tocó, pero sí lo hizo ella, quien dio allí sus primeros pasos como corista. En el 2000 un accidente lo alejó de los escenarios, por lo que se dedicó a componer, haciendo así los primeros bocetos de lo que meses más tarde sería Damas Gratis.

Compartir

Linkedin Print