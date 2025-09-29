Polémica Electoral en Formosa: Las Boletas Defectuosas ya se Reimprimen

«La semana pasada, tuvimos que ir de urgencia hasta la imprenta que está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires en Avellaneda, que es la encargada de la impresión de los modelos de boleta para su distrito Formosa», explicó el Dr. Guillermo Alucin, integrante de la Junta Electoral Nacional, en una entrevista exclusiva para el programa radial «Exprés En Radio» de FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO. El diálogo se centró en la polémica generada por las boletas únicas defectuosas que debieron ser reimpresas de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

El Dr. Alucin confirmó su presencia en la imprenta de la provincia de Buenos Aires para realizar un «control más eficaz»de las papeletas, que presentaron «ciertas irregularidades con respecto a su confección». La preocupación es que estas boletas no se pudieran utilizar, comprometiendo el proceso electoral en Formosa.

Irregularidades Detectadas y Compromiso de Reimpresión

El integrante de la Junta Electoral Nacional detalló las acciones tomadas una vez detectados los fallos en la impresión. «Personalmente, creímos necesario llegar hasta allá para hacerles ver todos los defectos que presentaban las boletas de sufragio y que, de hecho, no se iban a poder utilizar para los comicios del próximo 26 de octubre», enfatizó.

Tras la inspección y la presentación de las «irregularidades», la imprenta se «comprometió a empezar a imprimirla cuanto antes» para transportarlas nuevamente a Formosa. El pedido de la Junta Electoral fue claro: «Pedimos puntualmente y por favor a la imprenta que tenga un mayor control una vez que se procedía la impresión de las boletas de sufragio para que no se vuelvan a cometer los mismos errores e irregularidades».

Tanto la imprenta como la gente del correo, encargada del transporte a los distintos distritos electorales, se comprometieron a asignar «mayor cantidad de personal y a realizar todo lo necesario» para que las boletas estén en Formosa durante esta semana. Esto es crucial, ya que se debe comenzar con la «capacitación de las autoridades de mesas, delegados y demás, todo lo que se acostumbra en todo proceso electoral nacional».

El Destino de las Boletas Defectuosas: Serán Archivadas

Una de las grandes interrogantes de la jornada fue el destino de las boletas impresas con errores. Sobre la cantidad exacta de boletas con irregularidades, el Dr. Alucin no precisó la cifra, pero sí confirmó la medida para sacarlas de circulación y asegurar la transparencia del proceso.

«Hoy tenemos una audiencia con presencia de todos los apoderados de las fuerzas políticas que van a participar en estos comicios, en la cual se va a dejar constancia de que esas boletas mal impresas o impresas con irregularidades van a quedar depositadas en la Secretaría Electoral Nacional», aseguró el Dr. Alucin. Subrayó que «no se van a utilizar esas boletas para esos comicios» y que quedan «a la espera de las nuevas boletas… en la que ya se comenzó su impresión».

El mensaje de tranquilidad para el electorado formoseño fue categórico: «Lo que sí quiero dejar claro es que esas boletas que presentaron irregularidades todas se van a depositar, se van a archivar, ¿por qué? Porque esas boletas quedan a disposición de la Dirección Electoral Nacional o de la imprenta porque han sido mal impresas y que ellos van a disponer». Insistió en que la comunidad «se quede tranquila porque esas boletas que fueron mal impresas, que fueron impresas con irregularidades, no se van a utilizar en los comicios del próximo 26 de octubre».

Llegada de las Nuevas Boletas: Un Cambio de Fecha

Respecto a la llegada de las boletas reimpresas a Formosa, el Dr. Alucin rectificó una información previa, indicando que el arribo no sería el lunes como se había mencionado, sino el martes por la tarde.

«Mire, hoy lunes no, llegarían el martes recién a la tarde, eso es lo que se comprometió», corrigió. Si bien tendrían que haber salido el lunes, el Dr. Alucin informó que la fecha podría variar y que no tendría una confirmación definitiva hasta la «reunión en el jurado federal que va a ser a las 10 de la mañana». La promesa inicial del correo y la imprenta fue que las boletas «iban a estar el martes a la tarde acá en la ciudad de Formosa», con las «irregularidades salvadas».