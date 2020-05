«Polémica en el bar»: el pedido de Álvaro Navia y Jey Mammon por los actores en la cuarentena

Compartir

De una u otra manera el presente de todo el mundo ha sido modificado por la pandemia del coronavirus. En el aspecto económico, los artistas son de los más perjudicados. En el país, la Asociación Argentina de Actores le planteó en persona el presidente Alberto Fernández la grave situación que está atravesando el rubro.

De todas formas, a través de un comunicado la asociación defendió las medidas tomadas por las autoridades nacionales para frenar al avance del coronavirus y especificó que “hoy por hoy la actuación no es una tarea esencial”. El futuro por la situación de los actores y todos los trabajadores vinculados al arte sigue siendo toda una incertidumbre.

Este lunes en Polémica en el bar Jey Mammon, desde el piso del programa, y Álvaro Navia, desde su casa en comunicación en vivo con el ciclo, se refirieron a la controversia respecto a los actores y los programas de televisión: todos los días se pueden ver diferentes personalidades en los estudios -respetando las distancias y las medidas de higiene-, pero los actores no pueden hacer su trabajo.

Jey Mammon le pidió a su colega que por un momento hiciera a un lado el divertido personaje que estaba interpretando, el pasante de periodismo Víctor Hugo Pastichoti, y le dijo: “Pastichoti, cuando lo va a Álvaro dígale de mi parte que él pertenece a lo que yo considero la letra chica de una normativa… Que está perfecta, que es que los actores no actúen, porque las ficciones pueden generar algunas escenas… Al igual que mucha gente, que no está trabajando”.

“Ahora, así como hay gente que no está trabajando, hay gente que necesita de tus personajes, Álvaro, y por ahí hasta estando acá estarías más lejos que nosotros de la mesa, para que se entienda lo que es la letra chica. La idea es celebrar tu laburo, el de Fredy (Villarreal) y el de tantos que hoy son necesarios para la casa y la gente que está del otro lado. Ojalá lo puedan ver”, explicó Jey Mammon.

Mariano Iúdica, conductor del ciclo de América, brindó su punto de vista al respecto: “Esto es algo que marcó Jorge Rial: si la persona, el individuo, en este caso Álvaro Navia tiene COVID-19 o algo, ¿el actor no lo tiene? ¿y viceversa? Si se pone una peluca se va a contagiar, ¿pero si Pastichoti se pone la peluca no?”

En ese sentido, agregó: “Hay mucha gente grande que mira televisión de aire, Polémica tiene una audiencia que es muy grande y le gusta estos cómicos, que hace 30 años entran en sus casas”.

Álvaro Navia, que desde su casa estaba escuchando con atención las palabras de sus compañeros de programa, se sacó la peluca. Pastichoti se convirtió en Álvaro, el actor. Y mirando a cámara dijo: “No nos olvidemos que los que más están sufriendo la cuarentena son los adultos mayores y los chicos. No nos olvidemos de los chicos, que están en su casa. También es un público que mira televisión y mira Polémica. Estos años los que más nos han mandado videos son los chicos que están del otro lado”.

“Me pasa una cosa parecida a cuando estás por ser papá y tenés el bolso preparado para cuando te digan ‘tenés que salir ya’. En nuestras casas los cómicos no funcionamos. Yo le pongo todo el amor, pero necesitamos estar donde tenemos que estar. Todos estamos de acuerdo y respetamos lo que ha hecho el Gobierno, somos respetuosos de la Asociación Argentina de Actores, pero es momento de que estemos en la trinchera”, dijo Álvaro.

Jey asintió y detalló: “Para que no se confunda el reclamo: no es que queremos trabajar, porque hay mucha gente que está sin trabajar, sino cuánta gente necesita de un personaje. Hay gente que ha perdido el laburo durante esta cuarentena. Esto es una letra chica que no la han visto y para mí hay que revisarlo”.