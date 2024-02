Polémica entre el Gobierno y Cristina Kirchner por el aumento de la pobreza en el país

La crítica opinión de la expresidenta sobre los alcances de la crisis que atraviesa la Argentina generó la inmediata respuesta de Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Luis Petri. «Hoy ya estamos peor que en el año 2004», dijo la exmandataria. «Deje gobernar, bastante daño hicieron» y «Debería pedir perdón y hacer silencio», fueron algunas de las respuestas del oficialismo.

El Gobierno nacional, por medio de ministros y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, volvió a polemizar este lunes con Cristina Fernández de Kirchner, esta vez luego de que la exmandataria opinara que en materia social la Argentina se encuentra «peor» que hace dos décadas, al tomar como referencia un informe no oficial difundido el fin de semana que relevó que seis de cada diez argentinos es pobre.

Los integrantes del gabinete nacional opinaron que Fernández de Kirchner debe llamarse «al silencio» y le señalaron «su responsabilidad» por haber formado parte de «16 de los últimos 20 años de gobierno».

En el día de su cumpleaños 71, Fernández de Kirchner publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió al informe difundido el fin de semana por el Observatorio de la Deuda Social, perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA), el cual arrojó que el 57,4 por ciento de los argentinos vive en la pobreza.

En su posteo, Fernández de Kirchner destacó un gráfico publicado en el documento elaborado por el Observatorio de la UCA que midió la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero de 2004 y de 2024, «o sea en los tan mentados, meneados y criticados ‘últimos 20 años'», mencionó.

Al respecto, recordó un párrafo del documento de 33 páginas titulado «Argentina en su tercera crisis de deuda», hecho público por ella la semana pasada, en el que evaluó la situación política, social y económica de la Argentina.

En su análisis, recordó, «aún persiste» en el país el efecto del «condicionamiento estructural que significaron» las decisiones en materia de endeudamiento» tomadas por el expresidente Macri en su gestión entre 2015 y 2019, «tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina».

«Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el Juego de la Oca, retrocedía casilleros a mansalva», indicó.

Y aseguró: «Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida».

La expresidenta expresó que «la realidad que muestra» el documento difundido el sábado por el Observatorio de la UCA «es que hoy ya estamos peor que en el año 2004».

«Sin embargo -continuó-, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos».

En su mensaje en redes sociales, Fernández de Kirchner resaltó una nota periodística publicada en el semanario Perfil con el título: «El informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: ‘Es la verdadera herencia del modelo de la casta'», indicó el medio al usar una frase que el Presidente utilizó al hacer mención a ese trabajo en su cuenta de X.

Acerca de ese mismo documento del Observatorio de la UCA, Milei comentó el fin de semana que «la destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente», y advirtió: «Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante».

La postura de Fernández de Kirchner no tardó en ser rechazada por miembros del gabinete nacional como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, así como por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Deje gobernar al presidente @JMilei. Ya bastante daño hicieron», respondió Bullrich por medio de su cuenta personal en la red social X.

La ministra de Seguridad afirmó que «los argentinos no se olvidan» de que durante los dos mandatos presidenciales de Fernández de Kirchner al frente del país, entre 2007 y 2015, se «falsificaron» las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) «y todas las estadísticas públicas».

En esta misma línea, Petri, sugirió este lunes a Fernández de Kirchner «pedir perdón y hacer silencio» por «el desastre» en el que, a su criterio, dejó a la Argentina.

«A dos meses de la gestión de @JMilei, la ex Presidente debería pedir perdón y hacer silencio», escribió el Ministro de Defensa desde su cuenta de X.

Además, retomando la expresión utilizada por la exvicepresidenta, sostuvo: «Jugar con la mesa de los argentinos es falsear estadísticas y hacer trampa con los números de la pobreza. Jugar con la mesa de los argentinos es promover la inflación y el crecimiento descomunal del Estado y sus cajas».

También Adorni, en rueda de prensa, cuestionó a la exmandataria por su opinión crítica acerca de la gestión económica del presidente Javier Milei y le recomendó, con ironía, «cambiar a sus asesores» en la materia.

«En primer lugar, desearle un feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, exsenadora, dos veces presidente y una vez vicepresidente. Figura, si las hay, relevante de los últimos 20 años de esta decadente argentina», comenzó diciendo Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.