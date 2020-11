Polémica entre Gianinna y Rodrigo Lussich por las internas del clan Maradona

Compartir

Una de las hijas de El 10 dejó un mensaje en su Twitter luego de escuchar una información del panelista de Intrusos, que acercó su contundente respuesta por la misma vía.

Mientras en una habitación de la Clínica Olivos Diego Maradona comienza a transitar los primeros pasos de una recuperación que le demandará un tiempo todavía indeterminado, en una sala contigua se dirimen varios enfrentamientos, nuevas alianzas y una guerra fría que muchas veces toma temperatura con declaraciones públicas, tanto en las televisión con en las redes sociales. Porque allí, en esas cuatro paredes, suelen encontrarse los integrantes del entorno más cercano del ex futbolista.

Así es como luego de que Maradona fuera operado el martes, dos de sus hijas -Dalma y Jana- mantuvieron un fuerte entredicho. También Gianinna concurre todos los días al sanatorio para visitar a su papá e interiorizarse sobre su estado de salud. Verónica Ojeda, ex pareja de Diego, va acompañada por su pequeño hijo, Dieguito Fernando, al igual que Rocío Oliva, la última novia del director técnico de Gimnasia de La Plata. No falta su abogado, Matías Morla, quien discutió con el astro a fines de la semana pasada, antes de su internación.

“Se pelean para ver quién ocupa la habitación, para que no entre uno cuando está el otro”, precisó el periodista Rodrigo Lussich sobre esa convivencia forzada, y consideró además que ciertas actitudes forman parte de un “chiquitaje”. Por caso, según el panelista de Intrusos, “Dalma y Gianinna no quieren cruzarse con Jana, Morla y Ojeda”. Y decidir quiénes son los acompañantes de Diego en sus traslados es otro motivo de conflicto: habría sido la mamá de Dieguito Fernando quien ordenó que solo los familiares directos podían ocupar la camioneta que fue junto a la ambulancia rumbo al sanatorio, ubicado en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

“¿Cuál es el acto de grandeza por el padre? -se preguntó al aire Lussich-. El padre sigue internado, dopado y sedado en la habitación de al lado. Siguen en esas pequeñas miserias porque no se banca ninguno, y en el fondo, nunca piensan en Maradona”.

Fue entonces cuando Gianinna le salió al cruce, vía Twitter. “Te acabo de escuchar. Sos mala leche, no hay otra -escribió la mamá de Benjamín Agüero, arrobando al creador de Los Escandalones-. ¡Te informaron todo mal, flaco! Vas a tener que justificar todo lo que dijiste en la Justicia. Afirmaste algo sobre mi persona que NO. ¡Y tengo como comprobártelo!”.

Lussich no se quedó callado. “¿Juuustooo yooo dije algo que nooo es cierto? ¿Entre tooodos los que hablan? ¿Y tooodo lo que dicen? ¡Daaaale!”, respondió, a pura ironía, haciendo un razonamiento simple: en estos últimos días muchos otros periodistas y panelistas televisivos brindaron informaciones sobre las internas del clan Maradona, que datan de hace tiempo, pero ahora recrudecieron. Y solo él fue blanco directo del repudio de la hija menor de Claudia Villafañe. “Cómo les gusta meter a la Justicia cuando se dice algo que no les gusta -retrucó-. En tan caso, se aclara y se arregla. ¡Pero les encanta meter a la Justicia! ¡Dejame cenar!”.

En estas horas Gianinna también manifestó su enojó con los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que están apostados en la entrada de la clínica, para cubrir todas las novedades sobre la salud de Diego, que mantiene en vilo a todo un país. “Dejen de golpear la camioneta y ponerse delante apara después decir que soy culpable de que los pisé. Por favor, empaticen. ¡Su derecho termina donde empieza el mío!”, acusó, esta vez desde su Instagram.

Después de la cirugía por un hematoma en el cerebro, el doctor Alfredo Cahe se sumó al equipo médico -dirigido por Leopoldo Luque- que asiste a Maradona. “Toda la familia está de acuerdo, las hijas, las hermanas, en que así Diego es inmanejable y se va a deteriorar cada vez más. Hay que tomar el toro por las astas y ponernos firmes, buscar los mejores profesionales”, declaró Cahe, que durante años fue el médico personal de El 10.

